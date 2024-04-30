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هل شبكة "مدى" تؤثر على حساب المواطن؟.. رد من البرنامج

حساب المواطن - ريال - الراتب
حساب المواطن
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الشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" أنشئت عام 1990. وهي شبكة مدفوعات وطنية، تابعة للبنك المركزي السعودي.
وجاء إطلاقها بنسختها الجديدة ليمنح أنظمة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات الدفع الإلكتروني على شبكة الإنترنت أبعادًا غير مسبوقة من المرونة والسرعة والأمان.اضافة اعلان
وتقوم "مدى"، من خلال شبكة مكونة من أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني العالمية، بإعادة ربط جميع أجهزة الصرف الآلي والمواقع التجارية الإلكترونية المنتشرة على امتداد مناطق المملكة.
وذلك عبر نظام مركزي لتمرير العمليات المالية من خلال تلك الأجهزة بواسطة البطاقة البنكية خلال ثوانٍ معدودة.
مع ما يتيحه النظام من قبول محلي وإقليمي وعالمي واسع، من خلال الربط بالشبكة الخليجية للمدفوعات، وشركات البطاقات العالمية "فيزا وماستركارد" ليمنح حاملي بطاقات مدى نطاقًا أوسع للاستخدام محليًا وخارجيًا.

تأثير شبكة "مدى" على حساب المواطن

وفي هذا الإطار، تساءل أحد المتابعين: حول ما إذا كانت شبكة نقاط البيع "مدى" تؤثر على حساب المواطن، إذ يعتزم استخراج جهاز شبكه لأخيه لكي يعمل من خلالها (بيع أسر منتجة)؟.
وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" بأنه "في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل".
وتابع: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية  (من هنا)".
ويحدد حساب المواطن، 20 ألف ريال كأعلى سقف للحد المانع من استحقاق الدعم، بموجب التعديلات التي أقرها في أكتوبر الماضي، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

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