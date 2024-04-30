هل شبكة "مدى" تؤثر على حساب المواطن؟.. رد من البرنامج

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الشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" أنشئت عام 1990. وهي شبكة مدفوعات وطنية، تابعة للبنك المركزي السعودي.

وجاء إطلاقها بنسختها الجديدة ليمنح أنظمة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات الدفع الإلكتروني على شبكة الإنترنت أبعادًا غير مسبوقة من المرونة والسرعة والأمان.

وتقوم "مدى"، من خلال شبكة مكونة من أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني العالمية، بإعادة ربط جميع أجهزة الصرف الآلي والمواقع التجارية الإلكترونية المنتشرة على امتداد مناطق المملكة.

وذلك عبر نظام مركزي لتمرير العمليات المالية من خلال تلك الأجهزة بواسطة البطاقة البنكية خلال ثوانٍ معدودة.

مع ما يتيحه النظام من قبول محلي وإقليمي وعالمي واسع، من خلال الربط بالشبكة الخليجية للمدفوعات، وشركات البطاقات العالمية "فيزا وماستركارد" ليمنح حاملي بطاقات مدى نطاقًا أوسع للاستخدام محليًا وخارجيًا.





تأثير شبكة "مدى" على حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

