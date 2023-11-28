عاجل.. أهم 10.. إكسبو 2030 بالمملكة والداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطنين أحدهما قتل أخاه

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تعطل الموقع

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شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق لـ11مساءً

عاجل.. أنهى حياة أخيه بطريقة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع بالمسعري في الرياض

تنبيه مهم بخصوص كلمة المرور لمستفيدي حساب المواطن

20 قرارا.. تفاصيل جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين

عاجل.. "سجن وغرامة وتشهير".. الأمن العام يحذر من هذه المخالفة

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في عبدالله الدوسري (تفاصيل)