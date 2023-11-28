الثلاثاء، 14 جمادى الأولى 1445 ، 28 نوفمبر 2023

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عاجل.. أهم 10.. إكسبو 2030 بالمملكة والداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطنين أحدهما قتل أخاه

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تعطل الموقع

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مساء اليوم الثلاثاء، مع شكاوى بعض المستفيدين بشأن عطل فني في الموقع.. المزيد هنا


شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية



حدد برنامج سكني، شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية.. المزيد هنا

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق لـ11مساءً



أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من أمطار خفيفة ورياح نشطة وأتربة مثارة على منطقتي مكة المكرمة والرياض.. المزيد هنا

منصة مدرستي تعلن إضافة خدمة جديدة بخصوص رصد حضور وغياب الطلاب

أتاحت منصة مدرستي، ثلاث مستجدات لدعم العملية التعليمية، شملت رصد حضور وغياب.. المزيد هنا

عاجل.. أنهى حياة أخيه بطريقة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع بالمسعري في الرياض



أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:. المزيد هنا

قواعد جديدة لبيع البضائع في المزادات العلنية.. ضوابط المشاركة والتثمين

طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مسودة قواعد البيع في المزاد العلني عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.. المزيد هنا

تنبيه مهم بخصوص كلمة المرور لمستفيدي حساب المواطن



كشف حساب المواطن عن آلية استعادة كلمة المرور للمستفيدين من برنامج الدعم.. المزيد هنا

20 قرارا.. تفاصيل جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين



رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.. المزيد هنا

عاجل.. "سجن وغرامة وتشهير".. الأمن العام يحذر من هذه المخالفة



كشف الأمن العام عن عقوبة المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمال غيرها.. المزيد هنا

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في عبدالله الدوسري (تفاصيل)



أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا

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