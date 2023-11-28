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منصة مدرستي تعلن إضافة خدمة جديدة بخصوص رصد حضور وغياب الطلاب

منصة مدرستي
منصة مدرستي
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أتاحت منصة مدرستي، ثلاث مستجدات لدعم العملية التعليمية، شملت رصد حضور وغياب الطلبة آليًا للحصص المتزامنة في المنصة، في خطوة تهدف لاستثمار الوقت والجهد.اضافة اعلان
ويمكن للمعلم تعديل حالة حضور الطلبة عند الحاجة، فضلاً عن تزويد غرفة المصادر بمحتوى إثرائي جديد في حساب الطالب بمحتوى رقمي يدعم العملية التعليمية ويعزز مصادر المعرفة المتنوعة في المنصة.
ويمكن للمعلم الاطلاع على محتوياتها، بالإضافة إلى نماذج من خطط الدروس الخاصة بالمقررات المسندة له.
كما تمت إضافة جدول الاختبارات، الذي يمكن مديري المدارس من إنشاء الجداول في المنصة وإرسالها للطلاب والمعلمين.

الغياب بدون عذر

-نبهت التعليمات الصادرة من إدارات التعليم على عدم الغياب عن المدرسة إلا بعذر ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حال الغياب دون عذر، على النحو التالي: 
الغياب 3 أيام- إنذار  
الغياب 5 أيام- إنذار ثاني  
الغياب 10 أيام- أخذ تعهد خطي على ولي الأمر
الغياب 15 يومًا- تحويل الملف من المدرسة إلى الرعاية الطلابية بإدارة التعليم

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