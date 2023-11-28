تنبيه مهم بخصوص كلمة المرور لمستفيدي حساب المواطن

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كشف حساب المواطن عن آلية استعادة كلمة المرور للمستفيدين من برنامج الدعم.

وردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول كيفية استعادة كلمة المرور، وحدد البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، خطوات استعادة كلمة المرور على النحو التالي: اضافة اعلان

الدخول عن طريق بياناتك الخاصة بخدمة النفاذ الوطني

التوجه إلى الصفحة الرئيسية

الضغط على أيقونة " نسيت كلمة المرور" من لال الرابط: ⁦(اضغط هنا).



بإمكانك الدخول عن طريق بياناتك الخاصة بخدمة النفاذ الوطني ويمكنك التوجه إلى الصفحة الرئيسية والضغط على أيقونة " نسيت كلمة المرور " من خلال الرابط : ⁦https://t.co/WN4xFw23Wm، ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) November 28, 2023

خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



حساب المواطن

