عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق لـ11مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من أمطار خفيفة ورياح نشطة وأتربة مثارة على منطقتي مكة المكرمة والرياض. اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل "الرايس وينبع".

2 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل "جدة ورابغ والقنفذة".

3 – منطقة تبوك، وتشمل "الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما".

4 – منطقة جازان، وتشمل "فرسان وجازان والدرب وبيش".

5 – منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والفحمة والبراك".





رياح مثيرة للأتربة والغبار



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاض ملموس في درجات الحرارة مصحوبًا بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، وحائل.





سحب رعدية ممطرة



كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.





الأتربة المثارة تستمر حتى الحادية عشرة مساءً



وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً والحالة المطرية للساعة السابعة.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.