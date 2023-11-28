عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تعطل الموقع

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مساء اليوم الثلاثاء، مع شكاوى بعض المستفيدين بشأن عطل فني في الموقع.





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حساب المواطن

