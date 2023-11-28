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عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في عبدالله الدوسري (تفاصيل)

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:
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قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

تفاصيل الجريمة

أقدم / عبدالله بن عبدالمحسن بن سلوم الحراجين الدوسري - سعودي الجنسية -، على قتل / ناصر بن عامر بن طريف الدوسري - سعودي الجنسية -، وذلك بضربه على رأسه بعصا ثم دهسه بمركبته مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

تنفيذ حكم الشرع

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالله بن عبدالمحسن بن سلوم الحراجين الدوسري - سعودي الجنسية -، يوم الثلاثاء 14 / 5 / 1445هـ الموافق 28 / 11 / 2023م بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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