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عاجل.. بدء التقديم والقبول والتحويل لبرامج البورد السعودي والدبلومات لعام 2024

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
أ أ
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 أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن الجدول الزمني للتقديم والقبول والتحويل لبرامج البورد السعودي والدبلوم للعام التدريبي 2024، الذي يبدأ اعتباراً من أمس وحتى نهاية يوم 15 يناير.اضافة اعلان
وسيكون الإعلان عن درجة التحكيم والدرجة النهائية في 27 فبراير 2024.

موعد إعلان المرشحين لبرامج البورد السعودي والدبلومات

 وذكرت "الهيئة"، أن إعلان أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية سيكون في تاريخ 19 مارس 2024، وفترة المقابلات الشخصية بين 21 أبريل و 9 مايو 2024.
وحددت آخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز التدريبية عبر البوابة الإلكترونية، ولرفع النتائج من قبل لجان المقابلات الشخصية في 9 مايو 2024.
 وبينت أنه سيتم عقب ذلك إجراء المطابقة النهائية وإعلان النتائج تباعاً في يوم 4 يونيو 2024.
وسيكون آخر موعد لسداد الرسوم 10 يوليو 2024، وآخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل يوم 31 يوليو 2024، على أن تكون بداية التدريب في 1 أكتوبر 2024.

شهادة الاختصاص الدقيق

 من جانب آخر، بدأ أمس أكثر من 1300 عضو متدرب من أعضاء الهيئة من الممارسين الصحيين عامهم الأكاديمي 2024، ضمن رحلة التدريب في برامج البورد السعودي "شهادة الاختصاص الدقيق" تحت إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
 وأوضحت الهيئة أن المتدربين الجُدد انضموا إلى أكثر من 18 ألف عضو متدرب مُسجل في برامج "شهادة البورد السعودي"، ليبدأوا التدريب ضمن بيئة تعليمة مبنية على أسس التعليم الصحي وبما يتماشى مع برنامج التحول في القطاع الصحي.

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