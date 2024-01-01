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بمليار و400 مليون ريال.. تلبية 459 طلبًا لمتبرعين لبناء المساجد وترميمها

الشؤون الإسلامية
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
أ أ
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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن تلبيه 459 طلباً لمتبرعين لبناء المساجد وترميمها بمختلف مناطق المملكة خلال العام 2023م.اضافة اعلان

التبرع لبناء المساجد

 وأوضحت أن التبرعات بقيمة بلغت 1,393,288,551,41 مليار ريال، وذلك وفق ضوابط وإجراءات التبرعات الخاصة بإعمار المساجد في إدارات شؤون المتبرعين في فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة.

عمارة المساجد وترميمها من المتبرعين

وتقدم الوزارة شكرها وتقديرها لكل من ساهم في عمارة المساجد وترميمها من المتبرعين، مؤكدة أنها تعمل من خلال تلقي هذه الطلبات على تحسين تجربة المتبرعين لتطوير آليات العمل ووسائله، بوضع الشروط والمواصفات الفنية وفق كود البناء السعودي، وتسهيل الإجراءات المقدمة لهم وفق الأنظمة المعمول بها في الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك متابعة حالات تعثر المتبرعين في بناء المساجد، وبحث أسبابها وإيجاد الحلول لمعالجتها.

تلبية طلبات المواطنين في بناء المساجد

وتحرص الوزارة على تلبية طلبات المواطنين في بناء المساجد وترميمها لبث روح العطاء والمسؤولية المجتمعية، والاستفادة من تفاعلهم عبر هذه المساهمات التي تسهم في تعزيز الهوية الثقافية والروابط الاجتماعية والوحدة الإسلامية بين أبناء المجتمع.

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