الإثنين، 19 جمادى الثانية 1445 ، 01 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ماذا تفعل عندما يتعذر حجز قطعة أرض متاحة في سكني؟

سكني
برنامج سكني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في حال وجود قطع متاحة للحجز لكن تعذر الحجز فيها، فهذا يعني أنه لا يوجد شواغر في المخطط وجاري العمل على إزالتها.اضافة اعلان
جاء ذلك على صفحة سكني الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "أدخل سكني وأجد الأراضي ومكتوب عدد 2 قطعة أرض ولكن خانة الحجز غير متاحة لماذا؟

شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
7- ـ أن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.
8-ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.
9-ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني مسكنًا حكوميًا .
10-أن يكون المتقدم زوجًا أو أبًا أو من يعول الأسرة، أو امرأة "زوجة، أم" فقط.

التسجيل في الدعم السكني

ـ يتم التسجيل في الدعم السكني من خلال الخطوات التالية:
ـ التسجيل في خدمات منصة سكني لطلب الدعم السكني من هنا
ـ أدخل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد،
ـ اضغط (التحقق).
ـ أدخل البريـد الإلكتروني، وكلمـة المـرور الخاصـة بالحسـاب، ورقـم الجـوال ورمـز التفعيـل.
ـ بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).
ـ اقرأ الشروط والأحكام واختر الموافقة
ـ اضغط على (موافق).
ـ أجب على الأسئلة حول المسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.
ـ إذا أكملت عملية التســجيل بالاستحقاق، ســوف تظهر رسـالة (تهانيـنا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السـكني).
ـ ويتم التسجيل إلكترونًيا عبر تطبيق أو منصة سكني عن طريق الاستحقاق الفوري من خلال الرابط التالي من هنا.

اقرأ أيضا

عاجل.. حساب المواطن يوضح هل تؤثر القروض على استحقاق المستفيدين؟

كيف يتم الحصول على "إخلاء طرف" لمتوفي من الصندوق العقاري؟

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

هل يمكن السفر لدول الخليج بالهوية الوطنية أثناء تجديد الجواز؟

عاجل.. وقت محدد أم طوال الشهر.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن إضافة التابعين

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الدعم السكني سكني 5:04 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

توضيح عاجل من "سكني" حول تعثر صرف بعض الدفعات وكيفية التغلب عليها

العقار - عقارات - العقارات - القرض العقاري - سكني 3:04 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

تنبيه من "سكني" حول توفير التمويل اللازم لطالبي السكن

الرهن العقاري - سكني 7:02 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من الدعم السكني بشأن الرهن العقاري

سكني 2:35 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

كيف تحصل على قطعة أرض في مخططات "سكني"؟

اقرأ أيضا

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
9:31 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

بدون خبرة.. وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي

هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
8:57 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

وظائف حكومية شاغرة.. هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تعلن عن حاجتها لموظفين بالرياض

منصة-بلدي
8:00 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة ورابط الاستعلام عن الشهادة الصحية عبر منصة "بلدي"

جواز السفر الجديد
7:09 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. إمكانية القبض على عاملة هاربة بعد تحديد مكانها

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
9:04 ص الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. أحدث رد من البرنامج.. هل حساب المواطن توقف أم لازال مستمرًا؟

ارامكو السعودية
9:00 ص الإثنين، 01 يناير 2024

بشرى للخريجين.. "أرامكو" تفتح التوظيف المباشر في كافة التخصصات للعام 2024

مجلس الشورى
8:23 ص الإثنين، 01 يناير 2024

في أولى جلسات العام الجديد.. تفاصيل قرارات وتوصيات مجلس الشورى

نزاهة
8:15 ص الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. "نزاهة": التحقيق مع أكثر من 200 متهم وإيقاف 141 مشتبهًا خلال ديسمبر

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
7:43 ص الإثنين، 01 يناير 2024

لا إعفاء لمخالفات التهرب الضريبي

أمطار المملكة
7:21 ص الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. توقعات طقس اليوم: أمطار وضباب على الرياض والشرقية ومعظم المناطق