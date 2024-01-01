ماذا تفعل عندما يتعذر حجز قطعة أرض متاحة في سكني؟

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أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في حال وجود قطع متاحة للحجز لكن تعذر الحجز فيها، فهذا يعني أنه لا يوجد شواغر في المخطط وجاري العمل على إزالتها. اضافة اعلان

جاء ذلك على صفحة سكني الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "أدخل سكني وأجد الأراضي ومكتوب عدد 2 قطعة أرض ولكن خانة الحجز غير متاحة لماذا؟





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