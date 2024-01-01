عاجل.. أمطار ورياح على مكة وهذه المناطق لـ 9 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز درجة الإنذار إلى اللون الأصفر.
وتوقع المركز هطول أمطار مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان
السيول؛ ورياح تستمر في كل المناطق حتى التاسعة مساءً.
أمطار
غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطقوأوضح
على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية
الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج على هذه المناطق:
1 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العرضيات".
2 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق".
3 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
4 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
5 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.