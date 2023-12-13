عاجل.. أخبار السعودية.. موعد صرف الدعم السكني وطريقة إثبات الحضور على منصة مدرستي

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني في جنيف لبحث هذا الأمر

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، نظيره الإيراني حسين عبد اللهيان في العاصمة السويسرية جنيف.



انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل في الرياض

انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، أعمال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC)، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال الفترة من 13 - 14 ديسمبر بالرياض.



موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر وشروط الحصول عليه



حدد برنامج سكني، موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر الجاري.



طريقة إثبات الحضور على منصة مدرستي وخطوات رفع الملفات بسهولة 1445

يستفيد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي بخدمات منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم.



تفاصيل تعديلات نظام التعاملات الإلكترونية

طرحت هيئة الحكومة الرقمية، مشروع تحديث اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية، عبر منصة "استطلاع" لأخذ رأي العموم بشأنه.



أمطار غزيرة ورياح قوية على الرياض والشرقية و7 مناطق حتى 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.



تنبيه مهم من الصحة حول موعد صرف الإعانات من الهيئات الطبية

أصدرت وزارة الصحة، توضيحًا حول موعد صرف الإعانات المقدمة من الهيئات الطبية.



رواتب وبدلات.. 300 وظيفة في "نيوم" بعضها بدون خبرة

أعلنت شركة نيوم "مشروع حكومي" عن فتح باب التقديم لشغل أكثر من 300 وظيفة.



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