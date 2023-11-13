تدشين مهبط الإسعاف الطائر في برج مستشفى الإيمان الجديد بالرياض

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دشن تجمع الرياض الصحي الأول مهبطًا لطائرات الإسعاف الجوي في البرج الجديد بمستشفى الإيمان العام، ضمن مسارات نموذج الرعاية الصحية الحديث؛ أحد مبادرات برنامج تحول القطاع الصحي، حيث استقبل حالة طبية لمواطن في العقد الثاني من عمره تم نقله من مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج في وقتٍ قياسي. اضافة اعلان





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وذلك حتى يتلقى العلاج اللازم في العاصمة، وذلك بالتنسيق مع المركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية وهيئة الهلال الأحمر السعودي ومركز العمليات للخدمات الطبية الطارئة بالتجمع.وجاء تدشين المهبط الذي يقع أعلى برج الطوارئ في "الإيمان العام"؛ بعد وضع الخطط المتكاملة وآلية العمل الواضحة والتنسيق والتجارب المُسبقة التي تمت بنجاح للتأكد من جاهزيته، ويعد نقلة نوعية كبيرة لمستوى الخدمات الإسعافية والرعاية العاجلة المقدمة بتجمع الرياض الصحي الأول؛ لا سيما في نقل الحالات المعرضة لخطر الطرق السريعة المحيطة بالرياض والمحافظات؛ لتلقي الرعاية التخصصية في منشآت التجمع الأول بمدينة الرياض.الجدير بالذكر أن تدشين هذا المشروع النوعي كان بدعمٍ ومتابعة خاصة من معالي وزير الصحة أ. فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وقيادات الوزارة؛ والذي بمناسبته يتقدم تجمع الرياض الصحي الأول بخالص الشكر والتقدير لشركاء النجاح الذين أسهموا في انطلاقه.