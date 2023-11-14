عاجل.. 10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. قيمة استحقاق الضمان بعد الزيادة و"جوجل ماب" يضعك تحت طائلة العقاب

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية السادسة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة
غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الثلاثاء، طائرة المملكة الإغاثية السادسة متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.
بعد الزيادة الجديدة.. تعرّف على قيمة استحقاقك في الضمان الاجتماعي
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريقة تحديد قيمة الاستحقاق للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، وذلك في أعقاب الزيادة الجديدة التي تم تطبيقها بدءًا من دفعة نوفمبر.
حتى لا تقع تحت طائلة العقاب.. احذر التعليقات المسيئة للمطاعم في "جوجل ماب"
من وقت لآخر تُثار مسـألة التعليقات السلبية على تطبيق "جوجل ماب"، والتي تبرز في خانة التقييم للمطاعم على وجه التحديد، وسط تحذيرات من إمكانية مقاضاة أصحابها.
تخصيص 20% من أموال جرائم الغسل لهيئة الولاية على القاصرين
حدد نظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، 20% من حصيلة استثمار الأموال التي تديرها، للإنفاق بما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها في حال صدور قرار أو حكم نهائي برد الأموال المحجوزة والمجمدة إلى ملاكها.
أسعار البطاطس ترتفع في المملكة بنسبة 130%
ارتفعت أسعار البطاطس في المملكة بصورة كبيرة خلال الأيام السابق، بحيث تجاوزت نسبة 130%.
هل أنت منهم؟.. 3 أنواع من الناس ممنوعون من شرب القهوة
حذرت خبيرة تغذية، بعض الأشخاص من شرب القهوة؛ لأنها قد تسبب ضررًا أكبر من نفعه لصحتهم.
35 في مكة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بمعظم الأنحاء
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
الكشف عن أسرار أكبر أسرة معروفة في العالم
كشفت تقارير إعلامية، أن أكبر عائلة معروفة في العالم، يصل عدد أفرادها 199 شخصًا، يعيشون جميعًا تحت سقف واحد في مبنى عملاق.
تعرف على "الشيء الوحيد" الذي يحميك من كوفيد-19
خلال أشهر الشتاء، تنتشر أمراض الجهاز التنفسي، وأبرزها فيروس كورونا والأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي، أو ما يطلق عليه خبراء اسم "الوباء الثلاثي".