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2000 مشارك و120 متحدثًا عبر 40 جلسة

الآن.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل في الرياض

المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل
وزارة الموارد البشرية
أ أ
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انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، أعمال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC)، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال الفترة من 13 - 14 ديسمبر بالرياض.اضافة اعلان

2000  مشارك و120 متحدثًا في 40 جلسة

بحضور 2000 مُشارك من مختلف دول العالم و120 متحدثًا عبر 40 جلسة حوارية وتخصصية، بشراكة مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين.
وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن المؤتمر الدولي لسوق العمل يأتي في وقت تواجه فيه أسواق العمل العالمية تغيرات حالية ومستقبلية استثنائية.

الجهات الفاعلة في سوق العمل العالمي

ويستدعي هذه المتغيرات تضافر الجهود الدولية للتعامل مع تلك التطورات بالشكل الأمثل، بما يضمن تحقيق مستقبل أفضل للجميع.
مضيفًا أن المؤتمر سيستضيف ممثلين لأهم الجهات الفاعلة والمؤثرة في سوق العمل العالمي، بهدف إيجاد رؤية مشتركة للنجاح والازدهار.

توفير منصة عالمية موحدة تجمع كل الأطراف

معربا عن ثقته في أن يكون هذا المؤتمر بداية لخلق هذه الرؤية ووضع تصور كامل لتنفيذها وتجسيدها على أرض الواقع.
ويعد المؤتمر الدولي لسوق العمل هو الفعالية الأولى من نوعها التي تسعى إلى توفير منصة عالمية موحدة تجمع جميع الأطراف من حكومات ومؤسسات وخبراء وأكاديميين ومهتمين.

إيجاد حلول إبداعية لمعالجة قضايا سوق العمل

ويهدف إلى بحث أوضاع السوق واستشراف مستقبله، وإيجاد حلول إبداعية لمعالجة قضايا سوق العمل.
ويشهد برنامج المؤتمر خلال يومي 13 و14 ديسمبر، انعقاد 40 جلسة، تناقش ثمانية مسارات رئيسية، حيث يبدأ اليوم الأول بكلمة افتتاحية لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أبرز المؤثرات والاتجاهات في سوق العمل

يليها عقد عدد من الجلسات التي تركز على المسار الأول الذي يتناول أبرز المؤثرات والاتجاهات في سوق العمل عالميًا، بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي.

إعادة هيكلة سوق العمل

وتبدأ جلسات المسار الثاني الذي يحمل عنوان "إعادة هيكلة سوق العمل"، بحوارات مفتوحة يشارك فيها كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير السياحة، والرئيس التنفيذي لشركة "نيوم".
وتقام مجموعة من الجلسات المتخصصة، يشارك بها مجموعة من الخبراء والأكاديميين، أبرزها جلسات التركيبة السكانية العمالية العالمية، وإنشاء نظام فعال للحوار المجتمعي.

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