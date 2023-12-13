عاجل.. أمطار غزيرة ورياح قوية على الرياض والشرقية و7 مناطق حتى 8 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة. اضافة اعلان





أمطار وأتربة مثارة على هذه المناطق



الحالة المطرية تستمر حتى الثامنة مساءً



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة عسير، وتشمل "العرين وبيشة وتثليث وطريب".2 - منطقة الجوف، وتشمل "طبرجل ودومة الجندل وسكاكا والقريات".3 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف ورفحاء والعويقيلة وعرعر".4 - منطقة نجران، وتشمل "بدر الجنوب وثار والخرخير وحبونا وخباش ونجران ويدمة".5 - منطقة مكة، وتشمل "القنفذة والليث والطائف وأضم وميسان والشعيبة وبحرة".6 - منطقة حائل، وتشمل "الحائك والغزالة والسليمي والشملي والغزالة والشنان وبقعاء وحائل وسميراء".7 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الأحساء والعديد وبقيق والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة".8 - منطقة الرياض، وتشمل "الأفلاج والحريق والخرج والدلم والرين والمزاحمية وحوطة بني تميم والسليل ووادي الدواسر والدرعية والعاصمة وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والقويعية وعفيف".9- منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



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فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.