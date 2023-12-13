عاجل.. طريقة إثبات الحضور على منصة مدرستي وخطوات رفع الملفات بسهولة 1445

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يستفيد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي بخدمات منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم.

وتتيح المنصة متابعة الدروس وحل الواجبات المدرسية، وتنفيذ كافة الأنشطة اليومية المعتادة، بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين. اضافة اعلان





خطوات إثبات حضور الطالب في منصة مدرستي



طريقة الاستعلام عن الحضور والغياب في منصة مدرستي



خطوات رفع الملفات على منصة مدرستي



خطوات حل الواجبات المدرسية في منصة مدرستي



طريقة رفع الواجبات في منصة مدرستي 1445



التعرف على حالة الواجبات في مدرستي



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