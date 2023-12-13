عاجل.. طريقة إثبات الحضور على منصة مدرستي وخطوات رفع الملفات بسهولة 1445

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يستفيد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي بخدمات منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم.
وتتيح المنصة متابعة الدروس وحل الواجبات المدرسية، وتنفيذ كافة الأنشطة اليومية المعتادة، بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين.
خطوات إثبات حضور الطالب في منصة مدرستي
وفيما يلي خطوات إثبات حضور الطالب في منصة مدرستي
يمكن إثبات حضور الطالب في منصة مدرستي وفق التالي:
- تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي (من هنا)
- الدخول عن طريق مايكروسوفت مع تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.
- الضغط على خيار جدولي من القائمة اليمنى.
- عليك بتحديد الدرس الذي ترغب بحضوره عبر الضغط على رابط الحضور وزر الدرس.
- ثم الضغط على خيار الانضمام لإثبات الحضور.
- تقرير الحضور والغياب عبر المنصة
- توفر منصة مدرستي تقريرًا تفصيليًا عن الحضور والغياب بالحضور والغياب يوميًا وسنويًا للطلاب.
طريقة الاستعلام عن الحضور والغياب في منصة مدرستيفيما يلي طريقة الاستعلام عن الحضور والغياب في منصة مدرستي:
- تسجيل الدخول لمنصة مدرستي.
- يسجل الطالب الدخول عبر حساب مايكروسوفت.
- بالقائدة الرئيسة يتم تحديد الإحصائيات والتقرير.
- مباشرة سوف يظهر لك كافة أيام الحضور والغياب المضافة للطالب.
خطوات رفع الملفات على منصة مدرستي- سجل الدخول إلى منصة مدرستي عن طريق حساب مايكروسوفت من هنا.
- إدخال معلومات الدخول: البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ورقم الهاتف.
- من الصفحة الشخصية، الضغط على القائمة واختيار مقررات ومصادر.
- اختيار حل واجباتي.
- اختيار رفع الملفات.
- اختيار الملف المراد من الجهاز، ورفعه.
- الضغط على "حفظ التغييرات".
خطوات حل الواجبات المدرسية في منصة مدرستي فيما يلي خطوات حل الواجبات المدرسية في منصة مدرستي:
- الدخول إلى منصة مدرستي، وتسجيل الدخول باسم الدخول والرمز السري.
- النقر على الدخول بحساب مايكروسوفت
- اختيار أيقونة المقررات والمصادر في الصفحة الرئيسية
- من القائمة المنسدلة يتم اختيار الواجبات، ويتم عرض الواجبات حسب المقرر المختار.
- من خلال أيقونة البحث، يمكن البحث عن واجب محدد.
- ستظهر جميع الواجبات، وسيكون موضح أمام كل واجب إذا كان قد تم حله أم لا.
- القيام بحل الأسئلة
-الضغط على حفظ بعد الانتهاء من الحل
- يظهر بجانب كل واجب بعد حله، تغير لون الأيقونة.
يمكن مشاهدة فيديو توضيحي لحل الواجبات نشرته منصة مدرستي عبر قنواتها الرسمية، وهو: حل الواجبات الالكترونية - YouTube
طريقة رفع الواجبات في منصة مدرستي 1445يمكن رفع الواجبات من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة مدرستي.
- النقر على الدخول بحساب مايكروسوفت الخاص بالطالب.
- انقر فوق (مسؤولياتي)، في الصفحة الرئيسية.
- انقر فوق (إدراج مهمة).
- حدد المهمة التي سيتم تقديم المهمة من أجلها.
- أضف ملف المهمة.
- أكمل جميع الأسئلة.
- اضغط على حفظ حتى يتم إرسال الواجب إلى المعلم.
- انقر فوق مرئي للسماح للمدرس بمشاهدة الواجب وتقديره.
التعرف على حالة الواجبات في مدرستييمكن التعرف إلى حالة الواجبات للطالب عبر منصة مدرستي، على النحو التالي:
-تسجيل الدّخول إلى المنصة من هنا.
-النقر على تبويب المقررات والمصادر وَاختيار الواجبات.
-التوجّه إلى أداة التصفية في أعلى الصفحة للاختيار بين الواجبات.
-ظهور الخيارات الثلاث (واجبات بدأت- واجبات انتهت- واجبات لم تبدأ).
-يمكن النقر على خيار (واجبات بدأت) للتعرف إلى الواجبات المُتاحة للحل.
-النقر على خيار (واجبات انتهت) للتعرف إلى الواجبات التي لم تعد مُتاحة.
-النقر على (واجبات لم تبدأ) لاستعراض الواجبات التي ستكون متاحة للحل قريبًا.
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