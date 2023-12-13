الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

رواتب وبدلات.. 300 وظيفة في "نيوم" بعضها بدون خبرة

نيوم
وظائف نيوم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت شركة نيوم "مشروع حكومي" عن فتح باب التقديم لشغل أكثر من 300 وظيفة (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) في مختلف المجالات والتخصصات للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في المجالات التالية:اضافة اعلان

* الوظائف المطلوبة:

1 - وظائف تقنية.
2 - وظائف إدارية.
3 - وظائف مساندة.
4 - وظائف تعليمية.
5 - وظائف هندسية.

* المؤهلات المستهدفة:

- الثانوية العامة.
- الدبلوم أو ما يعادله.
- البكالوريوس فأعلى.


* مزايا العمل في نيوم:

- نقل مجاني.
- سكن مجاني.
- رواتب تنافسية.
- إجازة سنوية 30 يوماً.
- تذاكر وبدل سفر سنوي.
- وجبات مجانية (فطور، غداء، عشاء).
- تغطية تكاليف الانتقال إلى مكان العمل.
- إمكانية العمل عن بعد 24 يوماً في السنة.
- تغطية تكاليف دراسة الأبناء (60 ألف سنوياً لكل طفل حتى 3 أطفال).

* طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن الدخول على هذا طريق الرابط (إضغط هنا).

 

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

عاجل.. طريقة إثبات الحضور على منصة مدرستي وخطوات رفع الملفات بسهولة 1445

عند بُعد.. هدف يُعلن أهم 7 دورات مجانية في الأمن السيبراني

عاجل.. حساب المواطن: بهذه الطريقة تستفيد الطالبة الجامعية من الدعم

وظائف بـ الهيئة العامة للموانئ في عدد من التخصصات

عاجل.. توكلنا: 4 مميزات لخدمة استعراض بطاقة المتقاعد لعملاء التأمينات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
10:18 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

حقيقة تقديم "التأمينات"دعم لرواتب المواطنين المشتركين في المنشآت

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف
7:13 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

صندوق هدف يعلن دورة تدريبية مجانية (برنامج Excel) مع شهادة إتمام (عن بُعد)

الهيئة الملكية لمحافظة العلا
6:01 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

وظائف بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا.. التفاصيل ورابط التقديم

حساب المواطن
4:02 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. بعد إيداع دفعة ديسمبر.. حساب المواطن يطالب هؤلاء بمراجعة البنك فورًا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار غزيرة
1:06 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. أمطار غزيرة ورياح قوية على الرياض والشرقية و7 مناطق حتى 8 مساءً

الدعم السكني - دعم - سكني
12:08 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر وشروط الحصول عليه

تسجيل - عن بعد - لاب توب - - - كمبيوتر
12:20 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تفاصيل تعديلات نظام التعاملات الإلكترونية

7097581-543387411
11:04 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. براتب 20 ألف ريال.. وظائف شاغرة في الرياض

آيفون 15 - 3
11:48 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تعرف على أهم مميزات التحديث الجديد لهواتف آيفون وطريقة تنزيله

تعليق الدارسة1
10:10 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. تعليق الدراسة في مدارس وجامعات 6 مناطق بالمملكة