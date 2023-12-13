رواتب وبدلات.. 300 وظيفة في "نيوم" بعضها بدون خبرة

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أعلنت شركة نيوم "مشروع حكومي" عن فتح باب التقديم لشغل أكثر من 300 وظيفة (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) في مختلف المجالات والتخصصات للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في المجالات التالية: اضافة اعلان





* الوظائف المطلوبة:



* المؤهلات المستهدفة:



* مزايا العمل في نيوم:



* طريقة التقديم:



1 - وظائف تقنية.2 - وظائف إدارية.3 - وظائف مساندة.4 - وظائف تعليمية.5 - وظائف هندسية.- الثانوية العامة.- الدبلوم أو ما يعادله.- البكالوريوس فأعلى.- نقل مجاني.- سكن مجاني.- رواتب تنافسية.- إجازة سنوية 30 يوماً.- تذاكر وبدل سفر سنوي.- وجبات مجانية (فطور، غداء، عشاء).- تغطية تكاليف الانتقال إلى مكان العمل.- إمكانية العمل عن بعد 24 يوماً في السنة.- تغطية تكاليف دراسة الأبناء (60 ألف سنوياً لكل طفل حتى 3 أطفال).التقديم متاح حالياً عن الدخول على هذا طريق الرابط ( إضغط هنا ).

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