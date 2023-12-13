تنبيه مهم من الصحة حول موعد صرف الإعانات من الهيئات الطبية

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أصدرت وزارة الصحة، توضيحًا حول موعد صرف الإعانات المقدمة من الهيئات الطبية.

وقال حساب "الصحة_937"، التابع للوزارة في منصة "إكس": "بشكل عام تصرف الإعانات والنثريات من قبل الهيئة الطبية في المنطقة بعد التحويل من قبلهم لإحدى المنشآت الصحية خارج المنطقة". اضافة اعلان

وأضاف: "في حال لديكم المزيد من الاستفسارات نسعد بتواصلكم وخدمتكم عبر الرسائل الخاصة على مدار الساعة".

صباحك صحة

بشكل عام تصرف الإعانات و النثريات من قبل الهيئة الطبية في المنطقة بعد التحويل من قبلهم لإحدى المنشآت الصحية خارج المنطقة، في حال لديكم المزيد من الإستفسارات نسعد بتواصلكم و خدمتكم عبر الرسائل الخاصة على مدار الساعة . دمتم بصحة وعافية — الصحة_937 (@SaudiMOH937) December 13, 2023

موعد صرف نثريات وإعانات المرضى



طريقة التقديم على نثريات المرضى



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