تنبيه مهم من الصحة حول موعد صرف الإعانات من الهيئات الطبية

أصدرت وزارة الصحة، توضيحًا حول موعد صرف الإعانات المقدمة من الهيئات الطبية.
وقال حساب "الصحة_937"، التابع للوزارة في منصة "إكس": "بشكل عام تصرف الإعانات والنثريات من قبل الهيئة الطبية في المنطقة بعد التحويل من قبلهم لإحدى المنشآت الصحية خارج المنطقة".
وأضاف: "في حال لديكم المزيد من الاستفسارات نسعد بتواصلكم وخدمتكم عبر الرسائل الخاصة على مدار الساعة".
صباحك صحة— الصحة_937 (@SaudiMOH937) December 13, 2023
بشكل عام تصرف الإعانات و النثريات من قبل الهيئة الطبية في المنطقة بعد التحويل من قبلهم لإحدى المنشآت الصحية خارج المنطقة، في حال لديكم المزيد من الإستفسارات نسعد بتواصلكم و خدمتكم عبر الرسائل الخاصة على مدار الساعة . دمتم بصحة وعافية
موعد صرف نثريات وإعانات المرضى وحدد تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج خارج مناطقهم، موعد صرف نثريات وإعانات المرضى، على النحو التالي:
- يتم صرف نثريات المرضى الذين تم الموافقة على طلبات علاجهم خارج المملكة عند وصولهم إلى بلد العلاج حيث يحصل المريض على نفقات نثرية بقيمة 1500 ريال سعودي كنفقات تجهيز وسفر للمريض كما يحصل المرافق على المبلغ ذاته.
- ويحصل كل من المريض ومرافقه على نثريات يومية بقيمة 300 ريال سعودي توقف عند حجز المريض في المستشفى.
- وتصرف نثريات المرضى المعالجين داخل المملكة في مستشفيات خارج مكان سكنهم في كل موعد مراجعة للمستشفى يقوم به المريض.
- كما تصرف نفس النثريات للمرافق في حال وجوده على أن لا تصرف هذه النثريات للمرافق في حال شموله بتأمين الإعاشة والسكن.
طريقة التقديم على نثريات المرضىيمكن طلب نثريات المرضى عبر موقع عنايتي وذلك تبعًا لمنطقة المريض، وفق الخطوات التالية:
الانتقال إلى الموقع الرسمي لمنصة عنايتي (من هنا).
النقر على أيقونة طلب نفقات نثرية ضمن خدمات المنصة.
تعبئة بيانات المريض وفق الحقول المحددة والتي تتضمن:
الاسم الأول.
الاسم الثاني.
الاسم الثالث.
الاسم الرابع.
رقم بطاقة الأحوال.
مكان السكن.
رقم الآيبان.
تاريخ الميلاد.
رقم الجوال. البريد الالكتروني.
الضغط على أيقونة التالي للمتابعة.
إدخال البيانات الطبية وهي: المستشفى المعالج. رقم الملف الطبي. النقر على التالي لاستكمال الخطوات.
تحميل المرفقات المطلوبة بصيغة pdf وتشمل:
إثبات الهوية الوطنية للمريض أو دفتر العائلة.
برنت الموعد في المشفى المعالج.
رقم الحساب البنكي للمريض (الآيبان).
الضغط على أيقونة حفظ البيانات.
الاحتفاظ برقم الطلب الظاهر ضمن رسالة تأكيد حفظ البيانات المدخلة.
يمكن للمريض في وقت لاحق الاستعلام عن حالة الطلب وهل تم الموافقة عليه أو رفضه.
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