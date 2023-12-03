عاجل.. أهم 10.. بشرى بخصوص علاوة المعلم الممارس وتوضيح مهم من التأمينات

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







عاجل.. تعرف على آخر موعد لتعديل درجات اختبار الفصل الدراسي الأول اضافة اعلان



خبير يكشف عن "السبب الحقيقي" للمرض الغامض في الصين



"الموارد البشرية": توثيق إلكتروني لعقود توطين التشغيل والصيانة



الزكاة والضريبة: أقل من 30 يومًا متبقية على انتهاء مبادرة إلغاء الغرامات



عاجل.. موعد أول إجازة في الفصل الدراسي الثاني



عاجل.. بشرى من "الموارد" بخصوص علاوة المعلم الممارس وهذه أقصى قيمة لها



"البلدية": منع تغطية الشرفات بالألوان المخالفة لواجهة المبنى



توضيح من التأمينات بشأن الاحتساب في نطاقات و نسبة السعودة و التوطين



عاجل.. "دفعة شهر ديسمبر" السؤال الأكثر تداولا على حساب المواطن.. بماذا أجاب؟



عاجل.. منها السجن والغرامة.. النيابة العامة تحذر من 3 عقوبات للمستهزئين بذوي الإعاقة

