الأحد، 19 جمادى الأولى 1445 ، 03 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. بشرى بخصوص علاوة المعلم الممارس وتوضيح مهم من التأمينات

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:


عاجل.. تعرف على آخر موعد لتعديل درجات اختبار الفصل الدراسي الأولاضافة اعلان


حددت وزارة التعليم، الخميس القادم آخر موعد لاستلام طلبات التعديل على درجات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي لجميع المراحل الدراسية الثلاث.. المزيد هنا


خبير يكشف عن "السبب الحقيقي" للمرض الغامض في الصين


وسط حالة من الارتباك والمخاوف المتزايدة من حدوث جائحة جديدة، كشف خبير صحي عما يعتقد أنه السبب الحقيقي لتفشي المرض الغامض في الصين.. المزيد هنا

"الموارد البشرية": توثيق إلكتروني لعقود توطين التشغيل والصيانة


بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تطبيق المرحلة الأولى من قرار اعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية.. المزيد هنا

الزكاة والضريبة: أقل من 30 يومًا متبقية على انتهاء مبادرة إلغاء الغرامات


دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة.. المزيد هنا


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عاجل.. موعد أول إجازة في الفصل الدراسي الثاني


يتخلل الفصل الدراسي الثاني في مختلف مدارس المملكة، إجازات عدة للطلاب والمعلمين، على النحو التالي:.. المزيد هنا


عاجل.. بشرى من "الموارد" بخصوص علاوة المعلم الممارس وهذه أقصى قيمة لها



أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن علاوة المعلم الممارس لاتتوقف إلا في آخر درجة لسلم رتبة "المعلم الممارس" وتبلغ 21 ألفًا و250 ريالاً.. المزيد هنا

"البلدية": منع تغطية الشرفات بالألوان المخالفة لواجهة المبنى


كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن مسودة دليل المحددات التصميمية لتغطية.. المزيد هنا


توضيح من التأمينات بشأن الاحتساب في نطاقات و نسبة السعودة و التوطين



أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن الاحتساب في نطاقات و نسبة السعودة و التوطين من اختصاص وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية.. المزيد هنا

عاجل.. "دفعة شهر ديسمبر" السؤال الأكثر تداولا على حساب المواطن.. بماذا أجاب؟


يتفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن  مع أسئلة عديدة للمستفيدين بشأن دفعة شهر ديسمبر الجاري.. المزيد هنا

عاجل.. منها السجن والغرامة.. النيابة العامة تحذر من 3 عقوبات للمستهزئين بذوي الإعاقة


قالت النيابة العامة إن  نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى حمايتهم وتعزيز حقوقهم.. المزيد هنا

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اختبارات الفصل الدراسي الأول
10:17 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

يتخلله 4 إجازات.. تعرف على تفاصيل التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني

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7:03 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

شاهد.. أجواء مكة المكرمة بالتزامن مع الحالة المطرية

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل
7:01 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التحضيري للدورة الـ 44 للمجلس الأعلى الخليجي

النيابة العامة
7:00 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. منها السجن والغرامة.. النيابة العامة تحذر من 3 عقوبات للمستهزئين بذوي الإعاقة

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الزكاة توضح شروط خصم ضريبة المدخلات في الإقرار الضريبي

عاجل.. إنذار أحمر على مكة.. وتوجيه مهم من "الأرصاد" للسكان

أمانة الرياض: شهادة امتثال المباني تعالج عناصر تلامس حياة السكان

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