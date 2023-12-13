الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بيان مهم لـ "التعاون الإسلامي" بشأن قرار المحكمة العليا الهندية تجاه كشمير

images
جامو كشمير
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن قلقها إزاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في الهند يوم 11 ديسمبر 2023، القاضي بتأييد الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الحكومة الهندية في الخامس من أغسطس 2019 والتي ألغت الوضع الخاص لإقليم جامو وكشمير.اضافة اعلان

التراجع عن كافة الإجراءات غير القانونية

 وجددت الأمانة العامة في معرض التذكير بالمقررات والقرارات الصادرة عن القمة الإسلامية ومجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بقضية جامو وكشمير ، دعوتها إلى التراجع عن كافة الإجراءات غير القانونية والأحادية المتخذة منذ الخامس من أغسطس 2019 والتي تهدف إلى تغيير وضع الإقليم المعترف دولياً بأنه أرض متنازع عليها.

المنظمة تؤكد تضامنها مع شعب جامو وكشمير

 وأكدت الأمانة العامة، تضامنها مع شعب جامو وكشمير في سعيه للحصول على حق تقرير المصير، وتدعو المجتمع الدولي مجدداً إلى تعزيز جهوده لحل قضية جامو وكشمير طبقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

ماذا قال مفوض عام الأونروا بعدما زار غزة اليوم؟

أمريكا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بروسيا تشمل أكثر من 20 شخصًا و200 شركة

عبر البحر.. الكويت تعلن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من "الحشيش"

استشهاد عشرات الفلسطينيين في غارات على قطاع غزة

غدًا.. مجلس النواب الأمريكي يصوت على عزل بايدن

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

1247409811 11:09 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

الآثار والتداعيات.. المحكمة العليا في الهند تصادق على إلغاء الحكم الذاتي لكشمير

مصاحف نادرة 12:07 ص السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. الدانمارك تعتمد قانونا حول الإساءة للمصحف.. و"التعاون الإسلامي" تصدر بيانا

منظمة التعاون الإسلامي تؤكد 4:02 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

بيان لـ"التعاون الإسلامي" بشأن مسيرة المتطرفين الصهاينة في القدس المحتلة

1000_bbd7acd004 11:22 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

تحطم طائرة عسكرية هندية ومصرع طاقمها

اقرأ أيضا

خيام النازحين في غزة
4:09 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

إصابة آلاف الفلسطينيين بالأمراض المُعدية في مراكز الإيواء بغزة

الشرطة الأردنية
1:46 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

ضربة استباقية لتجار السموم.. إحباط تهريب شحنة كوكايين ضخمة بمدينة عربية

إصابات غزة
12:57 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة تعلن عجزها عن استقبال الجرحى

Screenshot_2023-12-11-23-32-40-27_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
12:37 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

سر الجسم المعدني الغريب الذي تحتفظ به أمريكا في الصحراء

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
3:01 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. حقيقة استبعاد الابن الموظف من حساب المواطن

أمطار غزيرة
1:06 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. أمطار غزيرة ورياح قوية على الرياض والشرقية و7 مناطق حتى 8 مساءً

الدعم السكني - دعم - سكني
12:08 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر وشروط الحصول عليه

تسجيل - عن بعد - لاب توب - - - كمبيوتر
12:20 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تفاصيل تعديلات نظام التعاملات الإلكترونية

7097581-543387411
11:04 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. براتب 20 ألف ريال.. وظائف شاغرة في الرياض

آيفون 15 - 3
11:48 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تعرف على أهم مميزات التحديث الجديد لهواتف آيفون وطريقة تنزيله