بيان مهم لـ "التعاون الإسلامي" بشأن قرار المحكمة العليا الهندية تجاه كشمير

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أعربت
الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن قلقها إزاء الحكم الذي أصدرته المحكمة
العليا في الهند يوم 11 ديسمبر 2023، القاضي بتأييد الإجراءات الأحادية التي
اتخذتها الحكومة الهندية في الخامس من أغسطس 2019 والتي ألغت الوضع الخاص لإقليم
جامو وكشمير.
التراجع
عن كافة الإجراءات غير القانونية وجددت الأمانة العامة في معرض التذكير بالمقررات
والقرارات الصادرة عن القمة الإسلامية ومجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي
المتعلقة بقضية جامو وكشمير ، دعوتها إلى التراجع عن كافة الإجراءات غير القانونية
والأحادية المتخذة منذ الخامس من أغسطس 2019 والتي تهدف إلى تغيير وضع الإقليم
المعترف دولياً بأنه أرض متنازع عليها.
المنظمة
تؤكد تضامنها مع شعب جامو وكشمير وأكدت الأمانة العامة، تضامنها مع شعب جامو
وكشمير في سعيه للحصول على حق تقرير المصير، وتدعو المجتمع الدولي مجدداً إلى
تعزيز جهوده لحل قضية جامو وكشمير طبقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
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