بعد نقل ملكية السجل التجاري متى تظهر المنشأة في التأمينات؟

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه في حال تم نقل ملكية المنشأة لدى وزارة التجارة فإن التعديل يتم بشكل استباقي لدى التأمينات.
نقل ملكية السجل التجاري
جاء ذلك في رد من التأمينات على سؤال مستفيد قال فيه: "السلام عليكم ورحمه الله .. بعد نقل ملكية السجل التجاري متى تظهر المنشاة في التأمينات ؟".
وأجابت التأمينات، عبر حسابها "العناية بالعملاء"، في منصة إكس "حياك الله , في حال تم نقل ملكية المنشأة لدى وزارة التجارة فإن التعديل يتم بشكل استباقي لدى التأمينات، وفي حال وجود ملاحظات على التعديل استباقياً نأمل التواصل معنا على الرابط التالي وتوضيح ذلك للتحقق وإفادتك: http://bit.ly/2S5gRRU".
وفي وقت سابق، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروط وضوابط صرف تعويض "ساند" للمتعطِّلين عن العمل.
وأوضحت التأمينات، عبر حساب خدمة المستفيدين، ردا على سؤال أحد المتابعين أن المشترك المتعطل عن العمل يستحق تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" للمرة الأولى إذا عمل مدَّة لا تقل عن 12 شهرًا خلال 36 شهرًا التي تسبق المطالبة الأولى.
أحقية صرف تعويض ساند
وتنص المادة التاسعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على أن يستحق المستفيد التعويض اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في النظام.
بداية صرف التعويض
وبناء على ذلك تكون بداية التعويض من الشهر التالي للتقديم على طلب الاستحقاق على تعويض «ساند»، وليس من تاريخ الاستبعاد من العمل.
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