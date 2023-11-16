الخميس، 02 جمادى الأولى 1445 ، 16 نوفمبر 2023

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عاجل.. أهم 10.. نتائج الفصل الدراسي الأول وتنبيه التعليم وتراجع أسعار السيارات بالمملكة

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:


بشرى عاجلة لعملاء العمل الحر المتعثرين في السداداضافة اعلان


كشف بنك التنمية الاجتماعية عن ضوابط واشتراطات صرف الحوافز لعملاء العمل الحر، المُخصص لدعم ممارسي نشاط العمل الحر لتحفيزهم على الاستمرارية في الأنشطة والأعمال الحُرّة.. المزيد هنا

إنذار أحمر لـ 11 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على الرياض و7 مناطق


أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وجريان السيول على عدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا

المملكة ترحب بإقرار مجلس الأمن مشروعًا بشأن هدنة إنسانية في غزة



رحبت المملكة بصدور قرار مجلس الأمن الذي يُلزم أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.. المزيد هنا

عاجل.. الإعلان ظهر اليوم.. كيف تستعلم عن نتائج الفصل الدراسي الأول عبر نظام نور؟


من المقرر أن تعلن مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، ظهر اليوم الخميس.. المزيد هنا

"الشؤون البلدية" تسمح للأجانب بمنافذ بيع موسمية


تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السماح للمستثمر الأجنبي بعمل منافذ بيع موسمية، وفق ما كشفت في سياق مشروع طرحته عبر منصة "استطلاع".. المزيد هنا

تراجع ملحوظ في أسعار السيارات بالمملكة .. لهذا السبب


سجلت أسعار السيارات في المملكة تراجعا ملحوظا خلال شهر أكتوبر الماضي على أساس سنوي، بنسبة 1.08 في المائة، وهي أكبر وتيرة انخفاض منذ نوفمبر 2019 البالغة 1.26 في المائة.. المزيد هنا

مساند: 4 خطوات لاستقدام العمالة عبر خدمة معروفة


أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، خطوات استقدام العمالة المنزلية عبر خدمة معروفة.. المزيد هنا


نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرأس ويفتتح أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم



نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد .. المزيد هنا

عاجل.. ضبط في اللحظة الأخيرة.. توقيف مسافر بمطار الملك خالد بالرياض


ضبطت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض مسافرًا من الجنسية السورية لمحاولته مغادرة المملكة بوثيقة .. المزيد هنا

تنبيه عاجل من وزارة التعليم للطلاب والطالبات بهذا الخصوص


وجهت وزارة التعليم إداراتها في المناطق المختلفة بأهمية تشجيع وتحفيز منتسبي التعليم العام من الطلاب والطالبات في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية.. المزيد هنا

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