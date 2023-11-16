عاجل.. أهم 10.. نتائج الفصل الدراسي الأول وتنبيه التعليم وتراجع أسعار السيارات بالمملكة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







بشرى عاجلة لعملاء العمل الحر المتعثرين في السداد اضافة اعلان



إنذار أحمر لـ 11 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على الرياض و7 مناطق



المملكة ترحب بإقرار مجلس الأمن مشروعًا بشأن هدنة إنسانية في غزة



عاجل.. الإعلان ظهر اليوم.. كيف تستعلم عن نتائج الفصل الدراسي الأول عبر نظام نور؟



"الشؤون البلدية" تسمح للأجانب بمنافذ بيع موسمية



تراجع ملحوظ في أسعار السيارات بالمملكة .. لهذا السبب



مساند: 4 خطوات لاستقدام العمالة عبر خدمة معروفة



نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرأس ويفتتح أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم



عاجل.. ضبط في اللحظة الأخيرة.. توقيف مسافر بمطار الملك خالد بالرياض



تنبيه عاجل من وزارة التعليم للطلاب والطالبات بهذا الخصوص

