عاجل.. حقيقة استبعاد الابن الموظف من حساب المواطن

أ أ

اشترط حساب المواطن، الكشف عن دخل التابعين في حال عملهم، لتقدير مدى استحقاقية الدعم من عدمه.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال وجود دخل للتابع لابد من الإفصاح عنه وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا). اضافة اعلان



في حال وجود دخل للتابع لابد من الإفصاح عنه وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الاسرة ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩ ، نسعد بخدمتك December 13, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة

