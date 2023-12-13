الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة جديدة في الجوازات.. "تواصل" تنجز المعاملات التي تعذر تنفيذها

الجوازات1
الإدارة العامة للجوازات
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أكدت المديرية العامة للجوازات على المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدماتها المتوافرة عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر).اضافة اعلان

إنجاز المعاملات المتعذر تنفيذها في خدمة "تواصل"

ونوهت الجوازات بخدمة تواصل، التي تُمكّن المستفيدين من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذر تنفيذها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

الاستفادة من الخدمة عبر منصة أبشر

وأوضحت الجوازات أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة بحساب صاحب الطلب عبر الدخول لمنصة أبشر واختيار (خدماتي - خدمات - تحديد قطاع الجوازات -اختيار خدمة تواصل - تقديم طلب جديد - تحديد القسم والخدمة الفرعية - إكمال متطلبات الخدمة - كتابة وصف الطلب في مربع الوصف ورفع المرفقات المطلوبة - تقديم الطلب).

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