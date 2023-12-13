الديوان الملكي يُعلن وفاة الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير

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أعلن الديوان الملكي اليوم الأربعاء، وفاة الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: اضافة اعلان

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - يوم غد الخميس الموافق 1 / 6 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.



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