الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

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الديوان الملكي يُعلن وفاة الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير

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لأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير
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أعلن الديوان الملكي اليوم الأربعاء، وفاة الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:اضافة اعلان
 "بيان من الديوان الملكي"
 انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - يوم غد الخميس الموافق 1 / 6 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
 تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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