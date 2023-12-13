أمطار الشمالية.. شاهد لقطات جوية لما فعلته السيول برفحاء والجوف

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بالتزامن
مع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت صباح اليوم السيول
واجتاحت الجوف محافظات المنطقة الشمالية خاصة رفحاء وعرعر حيث تضررت المنازل والأحياء
نتيجة غزارة العصف المطري المستمر.
لقطات
جوية لما فعلته السيول برفحاء والجوفوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف اجتاحت مياه السيول
رفحاء والجوف وعرعر حيث تضررت المنازل نتيجة مياه الأمطار والسيول المتدفقة على
محافظة عرعر بالحدود الشمالية.
لقطات جوية ل امطار محافظة #رفحاء— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 13, 2023
صباح الاربعاء ٢٩ / ٥ / ١٤٤٥
عضو المجموعة صالح الفريح pic.twitter.com/jpxJFzkpNi
أمطار
رعدية وجريان السيول على هذه المناطقوكان
المركز الوطني للأرصاد قد توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان
السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.
شمال العمارية بين #عرعر و #سكاكا #الجوف الان صباح الاربعاء ٢٩ جمادأول ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 13, 2023
عضوالمجموعة أبوليان حميدالحازمي pic.twitter.com/FCZmsPkGuP
وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة "تشمل الأجزاء الساحلية منها"، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على
معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح
وهطول الأمطار.
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