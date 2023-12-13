أمطار الشمالية.. شاهد لقطات جوية لما فعلته السيول برفحاء والجوف

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بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت صباح اليوم السيول واجتاحت الجوف محافظات المنطقة الشمالية خاصة رفحاء وعرعر حيث تضررت المنازل والأحياء نتيجة غزارة العصف المطري المستمر.





لقطات جوية لما فعلته السيول برفحاء والجوف





صباح الاربعاء ٢٩ / ٥ / ١٤٤٥

عضو المجموعة صالح الفريح لقطات جوية ل امطار محافظة ⁧ #رفحاء صباح الاربعاء ٢٩ / ٥ / ١٤٤٥عضو المجموعة صالح الفريح pic.twitter.com/jpxJFzkpNi December 13, 2023

أمطار رعدية وجريان السيول على هذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



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وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف اجتاحت مياه السيول رفحاء والجوف وعرعر حيث تضررت المنازل نتيجة مياه الأمطار والسيول المتدفقة على محافظة عرعر بالحدود الشمالية.وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة "تشمل الأجزاء الساحلية منها"، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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