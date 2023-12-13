الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

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أمطار الشمالية.. شاهد لقطات جوية لما فعلته السيول برفحاء والجوف

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أمطار وسيول الجوف
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بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت صباح اليوم السيول واجتاحت الجوف محافظات المنطقة الشمالية خاصة رفحاء وعرعر حيث تضررت المنازل والأحياء نتيجة غزارة العصف المطري المستمر.

لقطات جوية لما فعلته السيول برفحاء والجوف

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف اجتاحت مياه السيول رفحاء والجوف وعرعر حيث تضررت المنازل نتيجة مياه الأمطار والسيول المتدفقة على محافظة عرعر بالحدود الشمالية.


أمطار رعدية وجريان السيول على هذه المناطق

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة "تشمل الأجزاء الساحلية منها"، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
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