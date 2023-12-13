الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

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وزير الطاقة: تم توفير 6 بدائل كخيارات وللدول حرية الانتقاء منها

وزير الطاقة1
وزير الطاقة
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قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء إنه تم توفير 6 بدائل كخيارات وللدول حرية الانتقاء منها، وأكد على إنه متفق مع رئاسة كوب 28 بشأن الاتفاق النهائي للمؤتمر.اضافة اعلان

لا تأثير على صادرات المملكة من الهيدروكروبونية

وأضاف وزير الطاقة في مقابلة مع "العربية"، أن الاتفاق لن يؤثر على صادرات المملكة من الموارد الهيدروكربونية، مشيراً إلى أن هناك فريقا متكاملا من المملكة شارك في مفاوضات "كوب 28".
كما أكد الوزير على أن الاتفاق لم ينص على التخلص الفوري أو المتدرج من الوقود الأحفوري بل "عملية تحول".

تخفيض البصمة الكربونية لمنتجاتنا

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن برامج المملكة تعمل على تخفيض البصمة الكربونية لمنتجاتنا، مبيناً أن تحول الطاقة يمكن المملكة من الموازنة بين تخفيض الانبعاثات ونشاطها النفطي.
وشكر وزير الطاقة السعودي، دولة الإمارات التي استضافت المؤتمر هذا العام. وقال إن هناك تعاون وتنسيق بشكل كامل بين الدولتين.

مواجهة تغير المناخ بخفض الانبعاثات

ورحب الوزير في قمة كوب 28 بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم الأربعاء، لكنه كرر موقف الدولة المنتجة للنفط بأن مواجهة تغير المناخ تتعلق بخفض الانبعاثات باستخدام جميع التقنيات.
وأشاد بنتائج المحادثات قائلاً إنها "أظهرت مسارات مختلفة ستسمح لنا بتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية بما يتماشى مع خصائص كل دولة وفي سياق التنمية المستدامة".

خفض الانبعاثات بغض النظر عن مصدرها

وأضاف "يجب علينا استغلال كل فرصة لخفض الانبعاثات بغض النظر عن مصدرها، ويجب علينا استخدام جميع التقنيات لتحقيق هذا الهدف".
وتوصل وزراء حكومات يمثلون ما يقرب من 200 دولة، اليوم الأربعاء، على اتفاق يدعو إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، بعد أن قوبل اقتراح سابق برد فعل عنيف واسع النطاق.

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