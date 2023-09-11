أهم 10.. حصاد زيارة ولي العهد للهند وكارثة ليبيا والتابع الذي لا يجوز حذفه

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يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام موجزًا بأهم 10 أخبار تم تناولها على مدار اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:



صدور بيان مشترك في ختام زيارة سمو ولي العهد لجمهورية الهند اضافة اعلان



صدر اليوم بيان مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لجمهورية الهند، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا



كارثة بليبيا.. سيول تجرف المباني إلى عرض البحر و2000 قتيل جراء العاصفة دانيال



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد للكارثة التي شهدتها مدينة درنة الليبية خلال الساعات الماضية مع استمرار تأثير السيول والفيضانات وتهدم العديد من المباني جراء إعصار دانيال.. المزيد هنا



احتراق سيارة بالكامل.. فيديو متداول لحادث مروع بالجوف



أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اصطدام سيارة ببرج كهرباء على أحد الطرق بمنطقة الجوف، ما أدى إلى احتراقها.. المزيد هنا



إجراء عاجل.. ضبط مواطن بعسير ارتكب هذا الفعل على مواقع التواصل



قبضت دوريات الأمن بمنطقة عسير على مواطن نشر محتوى مرئيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي..المزيد هنا





المملكة والهند.. سبعة عقود من الشراكة الإستراتيجية والمصالح المشتركة



تربط المملكة والهند علاقات تاريخية وطيدة تمتد لأكثر من 75 عامًا، عمل خلالها البلدان على تطوير علاقاتهما للوصول.. المزيد هنا



وزير الإسكان: نعمل على تخفيض أسعار الوحدات السكنية



قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إن الوزارة تعمل على دعم الأسر لتملك المنازل ضمن خطتها الإستراتيجية التي تعتمد على 9 باقات.. المزيد هنا



تعرف على التابع الوحيد الذي لا يجوز حذفه من حساب المواطن



كشف حساب المواطن عن التابع الوحيد الذي لا يجوز حذفه من برنامج الدعم.. المزيد هنا



يخلع القلوب.. شاهد "إعصار دانيال" وهو يضرب بنغازي شرق ليبيا



في مشهد مخيف ومرعب، تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر إعصار دانيال المدمر، وهو يضرب مدينة بنغازي شرق ليبيا.. المزيد هنا



شفاعة أمير القصيم تنقذ رقبة مواطن من القصاص



أثمرت شفاعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم رئيس.. المزيد هنا



تنويه مهم من حساب المواطن للمتواجدين خارج المملكة للعلاج



أعلن حساب المواطن، أن المستفيدين المتواجدين خارج المملكة للعلاج ينطبق عليهم شروط صرف الدعم... المزيد هنا







