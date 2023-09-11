احتراق سيارة بالكامل.. فيديو متداول لحادث مروع بالجوف

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أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اصطدام سيارة ببرج كهرباء على أحد الطرق بمنطقة الجوف، ما أدى إلى احتراقها.





احتراق سيارة بالجوف: اضافة اعلان



انفجار زجاج شاحنة:



ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله، اصطدام السيارة ببرج الكهرباء الذي سقط على الأرض بسبب قوة الحادث.وقد تحطمت السيارة بالكامل، بعدما التصقت بفتحات برج الكهرباء، وتناثرت أجزاء منها في المنطقة المحيطة.وترددت معلومات أولية، عن وفاة طالبين في الكلية التقنية بالجوف، وأصيب ثالث بإصابات خطيرة نتيجة الحادث المروع.وفي سياق مواز وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو يظهر لحظة انفجار الزجاج الأمامي لشاحنة نقل بطريقة مروعة وغير متوقعة.وأظهر الفيديو أن قائد السيارة كان سير بشكل طبيعي قبل أن يتفاجأ بالانفجار.وعلق الرجل على الحادث قائلا: "الحمد لله.. جت في الزجاج الأمامي".ويبدو أن الرجل لم يكن يتوقع الحادث، إذ ظهرت تعبيرات صوته موحية بأنه كان يسير بشكل طبيعي دون تهور.وتكثر مثل هذه الحوادث المفاجئة خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة والتي تؤثر كثيرا على مكونات السيارة.