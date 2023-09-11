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يخلع القلوب.. شاهد "إعصار دانيال" وهو يضرب بنغازي شرق ليبيا

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إعصار دانيال
أ أ
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في مشهد مخيف ومرعب، تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر إعصار دانيال المدمر، وهو يضرب مدينة بنغازي شرق ليبيا.
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دوامة هوائية سوداء مكونة من السحب الركامية

وأظهر الفيديو المتداول، كيف ضرب الإعصار المدينة الساحلية بقوة وعنف، حيث ارتفعت دوامة هوائية سوداء مكونة من السحب الركامية الرعدية لأعلى مستوى لها وسدت الأفق.

شرق ليبيا يغرق

وأوضح المقطع، كيف غمرت المدينة كميات غزيرة من مياه البحر مع الأمطار التي أغرقت الشوارع والطرقات والمنازل، وأصابت شرق ليبيا بحالة من الشلل التام.

المياه تغرق الأحياء وتجرف السيارات

وأظهرت المقطع تجمعات من المياه تغرق الأحياء وتجرف السيارات، بعد هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية.

آثار العاصفة المتوسطية "دانيال"

وبين حجم، آثار العاصفة المتوسطية "دانيال" على بعض شوارع مدينة بنغازي، بينما تستمر حالة الطوارئ في مدن الشرق الليبي.
ووسط مشاهد لسقوط أشجار وغرق المركبات، أظهرت خرائط، نشرها رادار البث الفضائي، أن مركز العاصفة المتوسطية "دانيال" ينشط فوق مدينة المرج.

الوضع في البيضاء وصل إلى الخط الأحمر

وأعلن جهاز الإسعاف في ليبيا، أن الوضع في محافظة البيضاء وصل إلى الخط الأحمر بسبب السيول والكهرباء المقطوعة عن المدينة.

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