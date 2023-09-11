وزير الإسكان: نعمل على تخفيض أسعار الوحدات السكنية

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قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إن الوزارة تعمل على دعم الأسر لتملك المنازل ضمن خطتها الإستراتيجية التي تعتمد على 9 باقات. اضافة اعلان

وأكد على أن من هذه الباقات تخفيض سعر الوحدات السكنية والاتفاق مع البنوك على تخفيض تكلفة القرض العقاري وغيرها.





تخفيض سعر الوحدات السكنية





تقليل تكلفة القروض العقارية





"بنان" مدينة سكنية جديدة في الرياض





27.750 ألف وحدة سكنية



وأضاف الحقيل في مقابلة مع "العربية" خلال معرض سيتي سكيب العالمي: "خفضنا سعر الوحدات السكنية لتتراوح بين 500 ألف إلى 1.2 مليون ريال".وأوضح أن حجم التمويل العقاري في المملكة وصل إلى 600 مليار ريال، ومن المتوقع أن يستمر بالارتفاع مع البرامج المطبقة.وتابع: "نعمل مع البنوك المحلية لتقليل تكلفة القروض العقارية وزيادة الودائع".وأضاف أن الوزارة نجحت في إعادة ضخ 30 مليار ريال من السيولة في البنوك.من جهة أخرى أطلقت شركة "طلعت مصطفى"، أكبر مطور عقاري في مصر، مشروع مدينة سكنية متكاملة في مدينة الرياض، بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان، على مساحة 10 ملايين متر مربع.وقال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن التكلفة الاستثمارية لمشروع مدينة "بنان" الجديدة، التي ستطورها المجموعة في ضاحية الفرسان شرق الرياض، تصل إلى 40 مليار ريال سعودي (نحو 10.7 مليار دولار)، وفقًا لـ "سكاي نيوز عربية".وتعد مدينة "بنان" أول مشروعات "طلعت مصطفى"، خارج مصر، والتي جرى الإعلان عنها في معرض "سيتي سكيب غلوبال" المقام في الرياض، ستوفر 27.750 ألف وحدة سكنية.وتقام على مساحة إجمالية تبلغ 10 ملايين متر مربع، 40 بالمئة منها ستكون مساحات خضراء مفتوحة، بحسب ما ذكرته الشركة الوطنية للإسكان السعودية.