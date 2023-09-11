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كارثة بليبيا.. سيول تجرف المباني إلى عرض البحر و2000 قتيل جراء العاصفة دانيال

سيول ليبيا
سيول ليبيا
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد للكارثة التي شهدتها مدينة درنة الليبية خلال الساعات الماضية مع استمرار تأثير السيول والفيضانات وتهدم العديد من المباني جراء إعصار دانيال.
وكشفت مصادر أن أحياء سكنية اختفت بشكل كامل وسقط  أكثر من 2000 شخص في ليبيا وأكثر من 5 آلاف مفقود نتيجة إعصار دانيال، وفقا لسكاي نيوز.

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كارثة في ليبيا

وأظهر مقطع فيديو تهدم بناية سكنية من 12 طابقا جريان السيول والفيضانات التي تجتاح المدينة، فضلا عن صعوبة الوصول لإنقاذ العالقين بسبب انهيار الطرق في المدينة.

وبالأمس، وثقت مقاطع فيديو متداول، فيضانات قوية تجتاح ليبيا بعد أيام قليلة من زلزال عنيف ضرب المغرب وتسبب في وفاة آلاف القتلى والجرحى.

وأظهرت المقاطع تجمعات من المياه تغرق أحياء في ليبيا وتجرف السيارات، بعد هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية.

وفي وقت سابق، أكد التلفزيون المغربي، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2497 قتيلا و2476 مصابا.

هزات أرضية في المغرب


وفي وقت سابق، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، الأحد، رصد هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر على بعد 77 كم جنوب غربي مراكش على الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأشار إلى أن هذا الزلزال هو التاسع الذي يشعر به المغرب خلال الـ40 ساعة الماضية.

من جهتها، أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إلى أن مركز الزلزال الذي ضرب المغرب، ليل الجمعة السبت، يقع بالقرب من بلدة إغيل في ولاية الحوز، على بعد حوالي 70 كيلومترا (43.5 ميل) جنوب مراكش.



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