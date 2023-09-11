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شفاعة أمير القصيم تنقذ رقبة مواطن من القصاص

امير القصيم
شفاعة أمير القصيم تنقذ رقبة مواطن من القصاص
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أثمرت شفاعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم رئيس لجنة إصلاح ذات البين “عفو ”، وتجاوب خيري من أولياء الدم، في عتق رقبة مواطن من القصاص.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال زيارة سموه لمنزل ذوي المتوفى بمركز دخنة، يرافقه وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، والمشرف العام على لجنة إصلاح ذات البين الشيخ إبراهيم الحسني.


العفو عند المقدرة من أخلاق المسلمين

وأكد سمو أمير القصيم خلال لقائه بذوي المتوفى أن العفو عند المقدرة من أخلاق أهل الإسلام ومن عزائم الأمور، سائلاً الله تعالى أن يعظم لهم الأجر ويجزيهم خير الجزاء.
وبين سموه أن نهج القيادة الحكيمة يقوم على وجوب إعطاء كل ذي حق حقه.
مشيراً إلى أن ما يُشاهد من تآلف وتواد وتآخ هو ما تسعى إليه الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان.


دور لجنة إصلاح ذات البين

ونوّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، بالدور الذي تقوم به لجنة إصلاح ذات البين في السعي بالإصلاح التي هي من أعمال اللجنة، التي لها أثر كبير في معالجة العديد من القضايا.
وعبر ذوو المتوفى عن شكرهم لسمو أمير منطقة القصيم, مؤكدين أن الوطن بقيادته الرشيدة، يقوم على إعطاء الحقوق وتحكيم كتاب الله وسنة نبيه.

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