إجراء عاجل.. ضبط مواطن بعسير ارتكب هذا الفعل على مواقع التواصل

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قبضت
دوريات الأمن بمنطقة عسير على مواطن نشر محتوى مرئيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي..
نشر معلومات غير صحيحة
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وأوضح حساب الأمن العام هلى منصة "إكس"، أن المحتوى المنشور تضمن معلومات غير صحيحة على فرضية أمنية.
خالف نظام مكافحة جرائم المعلوماتيةوأكدت أن المواطن المتهم قد خالف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مبينة أنه
قد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.
🎥 | دوريات الأمن بمنطقة عسير تقبض على شخص لنشره معلومات غير صحيحة عن فرضية أمنية. pic.twitter.com/uW4KDH7omp— الأمن العام (@security_gov) September 11, 2023