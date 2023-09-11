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إجراء عاجل.. ضبط مواطن بعسير ارتكب هذا الفعل على مواقع التواصل

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شرطة منطقة عسير
أ أ
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قبضت دوريات الأمن بمنطقة عسير على مواطن نشر محتوى مرئيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي..

نشر  معلومات غير صحيحةاضافة اعلان


وأوضح حساب الأمن العام هلى منصة "إكس"، أن المحتوى المنشور تضمن معلومات غير صحيحة على فرضية أمنية.


خالف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

وأكدت أن المواطن المتهم قد خالف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مبينة أنه قد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.

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