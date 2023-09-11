إجراء عاجل.. ضبط مواطن بعسير ارتكب هذا الفعل على مواقع التواصل

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة عسير على مواطن نشر محتوى مرئيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي..





نشر معلومات غير صحيحة اضافة اعلان



وأوضح حساب الأمن العام هلى منصة "إكس"، أن المحتوى المنشور تضمن معلومات غير صحيحة على فرضية أمنية.





خالف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية



🎥 | دوريات الأمن بمنطقة عسير تقبض على شخص لنشره معلومات غير صحيحة عن فرضية أمنية. pic.twitter.com/uW4KDH7omp September 11, 2023

وأكدت أن المواطن المتهم قد خالف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مبينة أنه قد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.