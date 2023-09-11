تنويه مهم من حساب المواطن للمتواجدين خارج المملكة للعلاج

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أعلن حساب المواطن، أن المستفيدين المتواجدين خارج المملكة للعلاج ينطبق عليهم شروط صرف الدعم.

وقال عبر "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس": "يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة". اضافة اعلان

وأضاف: "وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية، سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي".



يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوم خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) September 11, 2023



التابع الوحيد الذي لايجوز حذفه



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

