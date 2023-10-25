لا يُصدق.. مشاهد جوية لسيول المحلاني غرب القصيم

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مدار يومين، جرت اليوم السيول أنهارًا نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على
المحلاني غرب منطقة القصيم.
سيول
جارية ف السوداء بأبهاوأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل
الاجتماعي، كيف تعرضت المحلاتي وغرب منطقة القصيم لأنهار وبحيرات من السيول الجارية
بعد أمطار غزيرة.
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أمطار وسيول على معظم مناطق المملكة
في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، حائل، المدينة المنورة، وأجزاء من الحدود الشمالية، وكذلك على مناطق جازان، وعسير، والأجزاء الشرقية من منطقة نجران "خرخير".
الدفاع المدني
يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعا
الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم
مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول
الأمطار.
🔴 مشاهد جوية لـ— طقس (@tqqs) October 25, 2023
سيول المحلاني غرب #القصيم
الأربعاء ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
25 أكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | خالد السليمي
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