لا يُصدق.. مشاهد جوية لسيول المحلاني غرب القصيم

أ أ

على مدار يومين، جرت اليوم السيول أنهارًا نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على المحلاني غرب منطقة القصيم.





سيول جارية ف السوداء بأبها اضافة اعلان



أمطار وسيول على معظم مناطق المملكة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





سيول المحلاني غرب

الأربعاء ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

25 أكتوبر 2023 م

من | خالد السليمي

.

. pic.twitter.com/CnIubPAHcY 🔴 مشاهد جوية لـسيول المحلاني غرب #القصيم الأربعاء ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ25 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | خالد السليمي October 25, 2023

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت المحلاتي وغرب منطقة القصيم لأنهار وبحيرات من السيول الجارية بعد أمطار غزيرة.في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.وذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، حائل، المدينة المنورة، وأجزاء من الحدود الشمالية، وكذلك على مناطق جازان، وعسير، والأجزاء الشرقية من منطقة نجران "خرخير".فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.