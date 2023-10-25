شاهد.. حالة مطرية غزيرة على هدا الطائف

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على هدا الطائف بمنطقة مكة المكرمة.





أمطار وسيول بالطائف اضافة اعلان



تأثيرات مباشرة



أمطار غزيرة ورياح نشطة وفيضانات



تأثيرات العاصفة "تيج" على المملكة



الإعصار المداري يدخل أجواء شرورة بنجران



#شاهد السيول تغمر الطريق في الهدا شمال غرب محافظة #الطائف

الأربعاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٥هـ

رصد : @brq_altaif pic.twitter.com/Zql6iBJ2OV — FAHAD (@FAHAD_1322) October 25, 2023

وأظهرت مقاطع، فيديو هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في هدا الطائف، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وفي وقت سابق، كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، عن آخر تطورات الحالة المدارية لإعصار "تيج" وتأثيراته غير المباشرة على المملكة.وتوقع على حسابه في منصة "إكس"، استمرار الأمطار على المنطقة الواقعة ما بين سلطنة عمان واليمن، وبشكل أكثر نواحي شرق اليمن وخاصة السواحل.وأوضح أنه من المتوقع هطول أمطار من غزيرة إلى غزيرة جدًا مع رياح نشطة واحتمال فيضانات محلية في الأودية والمناطق.في الوقت نفسه، كشف المركز الوطني للأرصاد أن الإعصار بدأ تأثيره بشكل غير مباشر على جنوب المملكة.وأكد أن محافظة شرورة بالمملكة قد شهدت هطول أمطار ونشاط الرياح السطحية، بالإضافة إلى أنه تم رصد تدفق السحب الركامية الرعدية، وذلك تأثيرًا بالعاصفة المدارية.