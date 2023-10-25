شاهد.. حالة مطرية غزيرة على هدا الطائف

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على هدا الطائف بمنطقة مكة المكرمة.
أمطار وسيول بالطائف
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وأظهرت مقاطع، فيديو هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في هدا الطائف، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
وفي وقت سابق، كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، عن آخر تطورات الحالة المدارية لإعصار "تيج" وتأثيراته غير المباشرة على المملكة.
تأثيرات مباشرة
وتوقع على حسابه في منصة "إكس"، استمرار الأمطار على المنطقة الواقعة ما بين سلطنة عمان واليمن، وبشكل أكثر نواحي شرق اليمن وخاصة السواحل.
أمطار غزيرة ورياح نشطة وفيضانات
وأوضح أنه من المتوقع هطول أمطار من غزيرة إلى غزيرة جدًا مع رياح نشطة واحتمال فيضانات محلية في الأودية والمناطق.
تأثيرات العاصفة "تيج" على المملكة
في الوقت نفسه، كشف المركز الوطني للأرصاد أن الإعصار بدأ تأثيره بشكل غير مباشر على جنوب المملكة.
الإعصار المداري يدخل أجواء شرورة بنجران
وأكد أن محافظة شرورة بالمملكة قد شهدت هطول أمطار ونشاط الرياح السطحية، بالإضافة إلى أنه تم رصد تدفق السحب الركامية الرعدية، وذلك تأثيرًا بالعاصفة المدارية.
#شاهد السيول تغمر الطريق في الهدا شمال غرب محافظة #الطائف— FAHAD (@FAHAD_1322) October 25, 2023
الأربعاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٥هـ
رصد : @brq_altaif pic.twitter.com/Zql6iBJ2OV
امطار غزيره #الهدا #الطائف_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) October 25, 2023
من ابو مهند الوافي pic.twitter.com/rDISyz5hzA