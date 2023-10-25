تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من حالة مطرية قوية على 10 مناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد من حالة مطرية قوية ورياح نشطة على الرياض وعدد من مناطق المملكة.



حالة مطرية قوية على هذه المناطق اضافة اعلان



الرعدية

أمطار غزيرة على مكة والمدينة والقصيم



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن صور رادارات الطقس تشير إلى تكون السحب الركاميةمصحوبة بأمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة السرعة على أجزاء من مناطق نجران جازان عسير الباحة.وأضاف أن الحالة تمتد حتى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة المدينة المنورة كذلك على بعض أجزاء منطقة القصيم حائل.كما تمتد حتى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وتظهر السحب الركامية الرعدية الممطرة على الأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض.وطالب بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية؛ لخطورة تكون السيول والسيول المنقولة، وإتباع تعليمات الجهات المختصة في مثل هذه الحالات الجوية.الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.