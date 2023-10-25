الغذاء والدواء: هذه فوائد الأسماك الصحية.. وتحذير للأطفال والنساء

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أكدت هيئة الغذاء والدواء على أن الأسماك من مصادر الغذاء الغنية بالبروتين، وتحتوي على مغذيات مهمة كالأحماض الدهنية (أوميغا 3) والتي تشكل جزءاً ضروريًا من النظام الغذائي الصحي. اضافة اعلان





القيمة الغذائية للأسماك:



أوميجا 3:





البروتين:





فيتامين (ب 12):





فيتامين (د):



الكمية الموصى بها:



الأسماك والملوثات البيئية:





ينصح الأطفال والنساء بتجنب هذا النوع



تحتوي الأسماك على عدد من العناصر المفيدة للبالغين، واللازمة لنمو، وتطور الجهاز العصبي للأطفال، حيث تحتوي على ما يلي:أظهرت الأبحاث أهمية أحماض أوميغا 3 الدهنية، فهي مفيدة لصحة القلب، كما أنها مفيدة للمعرضين إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، أو المصابين بها.تقلل من خطر عدم انتظام نبضات القلب، وتقلل من مستويات الدهون الثلاثية.البروتين مهم لنمو العضلات، والدم، والإنزيمات، والهرمونات بالجسم.ويفيد فيتامين (ب 12) في التالي:تصنيع خلايا الدم الحمراء.صحة الجهاز العصبي.يحمي الألياف العصبية في الجسم.من الفيتامينات المهمة؛ للحفاظ على صحة الجسم العامة، وتكمن أهميته في:1ـ صحة العظام.2ـ صحة الأسنان.3ـ نمو العضلات، والمحافظة عليها.4ـ معدن الحديد:5ـ مهم للرضع، والأطفال، والنساء الحوامل، أو التي تخطط للحمل؛ حيث يدخل في تركيب خلايا الدم الحمراء.معادن أخرى، مثل: السيلينيوم، والزنك، واليود.توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول الأسماك، وخصوصًا الأسماك الدهنية، مثل أسماك السلمون، والماكريل، والرنجة، بمعدل مرتين على الأقل، أي حصتين في الأسبوع، كل حصة 99.2 جرام.وتقل هذه الكمية بالنسبة للأطفال، ويمكن تحديد الحصة التي يجب تناولها بما يعادل كف اليد.تحتوي بعض أنواع الأسماك على مستويات عالية من الزئبق وغيره من الملوثات البيئية، مثل: ثنائي الفينيل متعدد الكلور، والديوكسينات، وغيرهما، والتي يمكن أن تشكل مخاطر أكبر على النساء الحوامل، والأطفال.وينصح الأطفال، والنساء الحوامل بتجنب تناول الأسماك التي تحتوي على الزئبق، مثل أسماك: القرش، وأبوسيف، والماكريل، والقرميد، وتناول الأنواع التي تحتوي على كميات أقل من الزئبق، مثل السلمون.