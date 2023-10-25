الغذاء والدواء: هذه فوائد الأسماك الصحية.. وتحذير للأطفال والنساء

أ أ
أكدت هيئة
الغذاء والدواء على أن الأسماك من مصادر الغذاء الغنية بالبروتين، وتحتوي على
مغذيات مهمة كالأحماض الدهنية (أوميغا 3) والتي تشكل جزءاً ضروريًا من النظام
الغذائي الصحي.
القيمة الغذائية
للأسماك:
تحتوي الأسماك على عدد من العناصر المفيدة للبالغين، واللازمة لنمو، وتطور الجهاز العصبي للأطفال، حيث تحتوي على ما يلي:
أظهرت الأبحاث
أهمية أحماض أوميغا 3 الدهنية، فهي مفيدة لصحة القلب، كما أنها مفيدة
للمعرضين إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، أو المصابين بها.
أوميجا 3:
تقلل من خطر عدم انتظام نبضات القلب، وتقلل من مستويات الدهون الثلاثية.
البروتين مهم
لنمو العضلات، والدم، والإنزيمات، والهرمونات بالجسم.
البروتين:
ويفيد فيتامين
(ب 12) في التالي:
فيتامين (ب 12):
تصنيع خلايا الدم الحمراء.
صحة الجهاز العصبي.
يحمي الألياف العصبية في الجسم.
من الفيتامينات
المهمة؛ للحفاظ على صحة الجسم العامة، وتكمن أهميته في:
فيتامين (د):
1ـ صحة العظام.
2ـ صحة الأسنان.
3ـ نمو العضلات، والمحافظة عليها.
4ـ معدن الحديد:
5ـ مهم للرضع، والأطفال، والنساء الحوامل، أو التي تخطط للحمل؛ حيث يدخل في تركيب خلايا الدم الحمراء.
معادن أخرى، مثل: السيلينيوم، والزنك، واليود.
الكمية الموصى
بها:توصي جمعية
القلب الأمريكية بتناول الأسماك، وخصوصًا الأسماك الدهنية، مثل أسماك السلمون،
والماكريل، والرنجة، بمعدل مرتين على الأقل، أي حصتين في الأسبوع، كل حصة 99.2
جرام.
وتقل هذه الكمية بالنسبة للأطفال، ويمكن تحديد الحصة التي يجب تناولها بما يعادل كف اليد.