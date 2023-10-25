السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الغذاء والدواء: هذه فوائد الأسماك الصحية.. وتحذير للأطفال والنساء

الاسماك
القيمة الغذائية للأسماك
أ أ

أكدت هيئة الغذاء والدواء على أن الأسماك من مصادر الغذاء الغنية بالبروتين، وتحتوي على مغذيات مهمة كالأحماض الدهنية (أوميغا 3) والتي تشكل جزءاً ضروريًا من النظام الغذائي الصحي.اضافة اعلان


القيمة الغذائية للأسماك:


تحتوي الأسماك على عدد من العناصر المفيدة للبالغين، واللازمة لنمو، وتطور الجهاز العصبي للأطفال، حيث تحتوي على ما يلي:


 أوميجا 3:

أظهرت الأبحاث أهمية أحماض أوميغا 3 الدهنية، فهي مفيدة لصحة القلب، كما أنها مفيدة للمعرضين إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، أو المصابين بها.
تقلل من خطر عدم انتظام نبضات القلب، وتقلل من مستويات الدهون الثلاثية.


البروتين:

البروتين مهم لنمو العضلات، والدم، والإنزيمات، والهرمونات بالجسم.


 فيتامين (ب 12):

ويفيد فيتامين (ب 12) في التالي:
تصنيع خلايا الدم الحمراء.
صحة الجهاز العصبي.
يحمي الألياف العصبية في الجسم.


 فيتامين (د):

من الفيتامينات المهمة؛ للحفاظ على صحة الجسم العامة، وتكمن أهميته في:
1ـ صحة العظام.
2ـ صحة الأسنان.
3ـ نمو العضلات، والمحافظة عليها.
4ـ معدن الحديد:
5ـ مهم للرضع، والأطفال، والنساء الحوامل، أو التي تخطط للحمل؛ حيث يدخل في تركيب خلايا الدم الحمراء.
 معادن أخرى، مثل: السيلينيوم، والزنك، واليود.

الكمية الموصى بها:

توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول الأسماك، وخصوصًا الأسماك الدهنية، مثل أسماك السلمون، والماكريل، والرنجة، بمعدل مرتين على الأقل، أي حصتين في الأسبوع، كل حصة 99.2 جرام.
وتقل هذه الكمية بالنسبة للأطفال، ويمكن تحديد الحصة التي يجب تناولها بما يعادل كف اليد.

الأسماك والملوثات البيئية:

تحتوي بعض أنواع الأسماك على مستويات عالية من الزئبق وغيره من الملوثات البيئية، مثل: ثنائي الفينيل متعدد الكلور، والديوكسينات، وغيرهما، والتي يمكن أن تشكل مخاطر أكبر على النساء الحوامل، والأطفال.


ينصح الأطفال والنساء بتجنب هذا النوع

وينصح الأطفال، والنساء الحوامل بتجنب تناول الأسماك التي تحتوي على الزئبق، مثل أسماك: القرش، وأبوسيف، والماكريل، والقرميد، وتناول الأنواع التي تحتوي على كميات أقل من الزئبق، مثل السلمون.

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة
1:21 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

السبت 13 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

أسعار النفط 3
1:19 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

أسعار النفط ترتفع 3% عند التسوية

98ع0898
12:43 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

رعد وبرق.. شاهد سيول قوية في حرة الشرع شمال مكة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

اقرأ أيضا

الخطوط السعودية على موعد مع خطوة مهمة نهاية الشهر الجاري.. التفاصيل

عاجل.. تعليق الدارسة الحضورية غدًا في جامعة جدة

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

الإطاحة بـ7 إثيوبيين لارتكابهم هذه الجريمة في جازان

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

87978978 12:56 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

خبير طقس يكشف سر الثقوب الزرقاء في المياه الإقليمية للمملكة

اقرأ أيضا

F9dwd_mWoAARwGF
10:32 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

بـ733 فردا و108 معدة.. أمانة مكة تُعلن الاستنفار العام لمواجهة الأمطار والسيول

F9dVgHpWkAAbbEu
10:10 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

صور مذهلة.. مشاهد جوية لسيول الحليفة جنوب غرب حائل

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

شهداء غزة
9:55 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

الأمم المتحدة تؤكد صحة حصيلة الشهداء الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

أهم 10
11:34 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

ف77 858
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

سفارة المملكة في أوغندا
8:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين