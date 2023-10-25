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صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير من أمانة جدة: 50 ألف ريال غرامة بناء في هذه الحالة

أمانة جدة
أمانة جدة
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بدأت أمانة محافظة جدة، في تطبيق نظام فرض غرامة 50 ألف ريال على المالك والمقاول المشارك في إنشاء مبنى بدون رخصة بناء.
وقد أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، النظام الجديد في النسخة المحدّثة لجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية.اضافة اعلان


تطبيق الغرامة على المالك

وقال المتحدث الرسمي في أمانة محافظة جدة محمد البقمي، إن هذه الغرامة تطال أيضًا المالك عند شروعه في البناء بدون رخصة بناء، مشيرًا إلى منح مهلة 7 أيام بعد التنبيه للتصحيح قبل فرض الغرامة.


توفير البيئة المناسبة للمنافسة

وأوضح أن هذه الإجراءات في مجملها، تهدف إلى رفع امتثال المباني وتوفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية، إلى جانب تحسين المشهد الحضري ومكافحة العشوائيات.


البناء على أرض غير مملوكة

وأكد حرص الأمانة على حفظ حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن إحداث أي بناء بدون رخصة، على أرض غير مملوكة بصك شرعي، تعد مخالفة جسيمة يترتب عليها العديد من العقوبات.
منها، الغرامة المالية وقدرها 50 ألف ريال حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية المحدثة، والإزالة على حساب المخالف وبلا تعويض.

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