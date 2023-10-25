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طعن مواطنًا حتى الموت.. تنفيذ حكم الشرع قصاصاً بأحد الجناة بالرياض

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
 قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.اضافة اعلان
 وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
 أقدم / أحمد بن وليد بن إبراهيم المحمود - سعودي الجنسية -، على قتل / خالد بن إبراهيم بن عبد العزيز القضيبي - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
 وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.
 وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.
تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني
 وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / أحمد بن وليد بن إبراهيم المحمود - سعودي الجنسية -، يوم الأربعاء 10 / 04 / 1445هـ الموافق 25 / 10 / 2023م بمنطقة الرياض.
 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.
 وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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