قصة سجين مع المخدرات: مرح انتهى بالسجن ولا أدري هل أخرج لأهلي حيا أم ميتا!

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روى سجين قصته مع المخدرات، وكيف انقلبت حياته رأسا على عقب وانتهت لحظات المرح بسرعة إلى حزن وشقاء وتعاسة وسجن.





مستقبل مظلم:

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وقال السجين في مقطع فيديو توعوي نشرته وزارة الداخلية: "انتهى مستقبلي بالسجن والضياع في غياهب السجون بسبب ترويج السموم والمخدرات".



وأضاف "من باب الفرح بدأت هذا الأمر، ولكن تطور الوضع منذ الصغر، وكنت أتوقع أن الترويج أمر بسيط ولكن حينما وقعت أدركت أن الأمر أخطر من ذلك بكثير.



وتابع باقي على فترة العقوبة 10 أو 11 سنة، ولا أدري هل أطلع لأهلي على نقالة أو أطلع ميت أم سليم.. العمر راح.

وفي وقت سابق، واستمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية خلال الفترة الماضية هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





منطقة القصيم

قطاع العارضة بجازان



قطاع الدائر بجازان

جدة

التعاون مع الأمن



إحباط تهريب مادة الشبو المخدر

ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر:

قبضت شرطة منطقة القصيم، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات علـى مواطن؛لاتخاذه منزلًا في محافظة ضرية وكرًا لترويج المخدرات، وضُبِطَ بحوزته سلاحٌ ناري وذخيرةٌ حية، وجـرى إيقافه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه،وإحالته إلى جهة الاختصاص.أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (44) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.كما قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته ذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] ، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.وفي وقت سابق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو" في المدينة المنورة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.



وفي تبوك، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر،وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.





إحباط تهريب 22 كيلوجرامًا من مادة الحشيش

ضبط شخصين لاتخاذهما منزلهما وكرًا لترويج المخدرات

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية.وبينت أن ذلك تم بسبب تهريبهما 22 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما،وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.وفي الباحة، قبضت الشرطة على مواطنين لاتخاذهما منزلًا وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.وضُبطت بحوزتهما هواتف متنقلة وسلاحان ناريان ومبلغ مالي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما،وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.