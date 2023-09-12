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ولي العهد يلتقي سلطان عُمان

ولي العهد وسلطان عمان
ولي العهد وسلطان عمان
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 استقبل جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في قصر البركة في العاصمة العُمانية مسقط، اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذلك خلال الزيارة الخاصة التي يقوم بها سموه لسلطنة عُمان.اضافة اعلان
 ونقل سمو ولي العهد خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله - لجلالة سلطان عُمان، فيما حمله جلالته تحياته لخادم الحرمين الشريفين.


تفاصيل اللقاء

 وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
 حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة .
 كما حضر الاستقبال صاحب السمو السيد شهاب بن طارق نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم ال سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب وصاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم ال سعيد.

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