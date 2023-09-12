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مصرع وتشريد الآلاف.. الفيضانات والسيول تحول شرق ليبيا إلى أطلال

ليبيا
القيضانات والسيول تجتاح شرق ليبيا
أ أ
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يومان فقط، كانا الفاصل بين زلازال المغرب واعصار دانيال الذي ضرب ليبيا وحول المنطقة الشرقية إلى أطلال.
وبمجرد ملامستها اليابسة شرق ليبيا، فقدت العاصفة دانيال قوتها من حمل حراري ورطوبة واجتاحت درنة والبيضا وبني غازي.

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إحصاء أعداد المصابين غير ممكن

وكشف جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي للعربية، أن أعداد قتلى الفيضانات تجاوزت 2500، مؤكدًا أن إحصاء أعداد المصابين جراء الفيضانات غير ممكن..
وأوضح أن عمليات الإنقاذ في درنة صعبة بسبب الطرق الوعرة، مبينًا أن أكثر من 5000 شخص في عداد المفقودين.


10 الف قتيل ومائة الف مفقود

وفي تصريح صادم، نقلت وسائل الإعلام الليبية عن وزير الصحة من مجلس النواب، عثمان عبد الجليل، قوله إنه يتوقع ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إلى 10,000 والمفقودين إلى نحو 100,000.




مقتل وإصابة الآلاف نتيجة الفيضانات

وأكد قائد الجيش الليبي خليفة حفترمقتل وإصابة الآلاف نتيجة الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد، إن أكثر من 2000 لقوا حتفهم وفُقد ما بين 5 و6 آلاف في مدينة درنة جراء السيول والفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا.




الإحصائية تشمل جميع المدن المنكوبة

وأشار مجلس مدينة البيضاء الليبية، إلى أن أكثر من 3000 عائلة فقدت منازلها بسبب الفيضانات، وأكثر من 750 جثمانا في مستشفى المدينة جراء الفيضانات.
وكشف الهلال الأحم، أن أعداد المفقودين جراء الفيضانات وصلت إلى 10 آلاف شخص.
انهيار وانجراف جميع الطرق
وكشف عن انهيار وانجراف جميع الطرق الواصله بين مدن المنطقة الشرقية، مثل؛  "درنة وراس الهلال وسوسه و المنصوره وشحات و البيضاء و مرواه والمرج و العكي".


عمليات إنقاذ لـ7 آلاف عائلة

فيما تجري عمليات إنقاذ ةاسعة لعدد العالقين في المناطق المنكوبة الذينوصل (7) آلاف عائلة" إضافة إلى "عدد كبير من المفقودين لم يتم تحديدهم بعد لكون كثيرين لم يتم الإبلاغ عن فقدانهم وخاصة في درنة التي انقطعت فيها الاتصالات الهاتفية.


انهيار البنية التحتية

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” القادم من البحر المتوسط عدة مناطق بشرق ليبيا والجبل الأخضر متسببا في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية في مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة ودرنة.

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