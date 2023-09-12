تنبيه عاجل.. حساب المواطن يدعو هؤلاء إلى مراجعة البنك فورًا

أ أ



دعا حساب المواطن، المستفيدين الذين لم يتم إيداع الدفعة 70 – شهر سبتمبر في حساباتهم البنكية، على الرغم من تلقيهم إشعارًا عبر التطبيق يفيد بإيداعها، إلى التوجه للبنك. اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس"، إنه "في حال كانت الدفعة "مدفوعة" يرجى مراجعة البنك و التأكد من عدم إيداع الدفعة".

وأضاف: "وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع و اختيار نوع الطلب الرئيسي " المدفوعات " ونوع الطلب الفرعي" لم يتم استلام الدفعة" من خلال الرابط:⁦http://urv.ca.gov.sa/urv".



وعليكم السلام،في حال كانت الدفعة "مدفوعة" يرجى مراجعة البنك و التأكد من عدم إيداع الدفعة ، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع و اختيار نوع الطلب الرئيسي " المدفوعات " ونوع الطلب الفرعي " لم يتم استلام الدفعة " من خلال الرابط:⁦ https://t.co/qD7jXDuIP1 September 11, 2023





لايجوز للبنوك الحجز على الدعم



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

