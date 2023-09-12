توضيح من برنامج سكني بشأن نظام الحجز الإلكتروني

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أوضح برنامج سكني أن ، نظام الحجز الإلكتروني موحد ويكون إبرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني.





نظام الحجز الإلكتروني

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54 ألف زائر لجناح الوطنية للإسكان

تجربة حياة مثالية للسكان

رفع نسبة التملك للأسر إلى 70%

جاء ذلك في رد من برنامج سكني عبر حساب العناية بالمستفيدين في منصة إكس "تويتر سابقا" على سؤال مغرد استفسر بشأن نظام الحجز الإلكترونيوأجابت منصة سكني بقولها: "حياك الله، نظام الحجز الإلكتروني موحد ويكون ابرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني، ويستوجب البناء خلال ثلاث سنوات كحد أقصى ولا يمتلك المستفيد الصك إلا بعد الانتهاء من بناء الأرض وتقديم شهادة الاشغال، ويتم احتساب المدة من تاريخ توقيع العقد واستلام المنتج".وفي وقت سابق، سجلت الوطنية للإسكان "NHC" , خلال اليومين الماضيين لمعرض "سيتي سكيب العالمي" في الرياض، حجوزات لأكثر من 1700 للضواحي والمجتمعات التي تنفذّها الشركة بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة.وبلغت القيمة الإجمالية للحجوزات أكثر من 1,5 مليار ريال، انطلاقا من دور الشركة في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتقديم خيارات سكنية ضمن إجراءات سهلة وميسرة.وتتواجد الوطنية للإسكان في أكبر جناح بالمعرض، الذي يأتي بمساحة تقدر بـ 2000 متر مربع، بعدد زوار يتجاوز 54 ألف زائر خلال اليومين الماضيين، لتستعرض من خلاله أحدث الضواحي والمشاريع الكبرى كضاحية خزام، وضاحية الفرسان، وسدايم.والاطلاع على الفرص الاستثمارية واستكشاف أحدث الحلول التقنية التنظيمية للسوق العقارية، التي تقدمها عبر مجموعة من الأنظمة التقنية المتطورة، بالإضافة إلى تسجيل رغباتهم واهتمامهم والإجابة على كافة استفساراتهم.وتتيح الوطنية للإسكان أكثر من 153 ألف وحدة سكنية، ضمن ضواحي ومجتمعات تمتد على مساحاتٍ تتخطى 105 ملايين متر مربع، عبر تطويرها لتسع ضواحٍ وخمسة مجتمعات سكنية.وتوفّر بيئاتٍ سكنية بأسلوب حديث تتكامل فيها الخدمات والمرافق مع المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة، لتمنح سكانها تجربة عيش مثالية، وتحقق لهم أعلى معايير جودة الحياة.وتعمل "الوطنية للإسكان" جاهدة على تنفيذ خططها وإستراتيجيتها , لتسريع وتيرة تملك المواطنين لمسكنهم الأول، وذلك بتوفير خيارات سكنية عصرية ضمن مشاريع نوعية تسهم في تنمية المعروض العقاري بالمملكة.يذكر أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكّنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، بخيارات سكنية متنوعة.وذلك في إطار سعي الشركة إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر في المملكة إلى 70%.