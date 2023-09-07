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خدمة اليوم.. 4 خطوات لحجز المواعيد الطبية في تطبيق "صحتي"

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حجز المواعيد الطبية في تطبيق "صحتي"
أ أ
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تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الخميس، أهم الخطوات اللازمة لحجز المواعيد الطبية في تطبيق "صحتي".

حجز المواعيد الحضورية عن بُعْداضافة اعلان

وأوضحت وزارة الصحة أن هذه الخدمة تتيح للمستخدم حجز المواعيد الحضورية عن بُعْد، وذلك من خلال اختيار المركز الصحي والخدمة، وتحديد تاريخ ووقت الحضور.

استعراض المواعيد الماضية والقادمة

وأضاف أن ذلك يتم مع إمكانية استعراض المواعيد الماضية والقادمة، وإلغاء أو إعادة جدولة المواعيد القادمة، كما يمكن لمستخدم التطبيق إضافة الموعد في تقويم الجوال لتكون في متناول الجميع.

خدمة العملاء

وأشارت "خدمة العملاء" إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم "011 212 5555 - 937"، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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