مفاجأة صادمة لمن يزور الحضور والانصراف: السجن في انتظاره (فيديو)

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حذر محام من أن تزوير الحضور والانصراف جريمة جنائية تستوجب إحالة الطرفين المتورطين فيها إلى المحكمة الجزائية.

وقال المحامي خالد الخميس في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن تزوير الحضور والانصراف للموظفين جريمة جنائية إجراءاتها واضحة جدًا، تتمثل في تقديم بلاع إلى مركز الشرطة عن طريق الشخص المسؤول. اضافة اعلان

وأضاف أنه عقب ذلك تقوم الشرطة بالاستماع إلى أقوال المتهم ومن ثم تحيله إلى النيابة، التي تستجوبه للنظر، ومن ثم تقرر إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية أو حفظها.

وأوضح أن العقوبة في الجريمة تصل إلى ثلاثة أشهر، يستطيع أن يتخذ فيها إجراءات أقل، لكنه شدد على أن الحق العام في القطاع العام هو أمر غير متساهل، لأن الدولة هي الأساس في هذا الموضوع.



pic.twitter.com/CVV2JbsrbV فيديو | المحامي خالد الخميس: تزوير الحضور والانصراف جريمة جنائية تحيل الطرفين إلى الشرطة ومن ثم إلى المحكمة الجزائية #برنامج_اليوم September 7, 2023

السجن 3 شهور وغرامة 30 ألف ريال



تزوير الحضور والانصراف إلكترونيًا



وكان المحامي خالد اليوسف حذر في تصري إلى صحيفة "عكاظ" من أن تغطية الموظفين على بعضهم البعض في إثباتات الحضور والانصراف سواء بالتوقيع ورقيًا أو إلكترونيًا، "يعتبر جريمة جنائية عقوبتها السجن 3 أشهر والغرامة 30 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين".واستند إلى المادة السادسة عشرة من النظام الجزائي لمكافحة التزوير والتي تنص على التالي: من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.وأشار إلى أن نفس العقوبة تنطبق على تزوير سجل الحضور والانصراف إلكترونيًا، أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره وينطبق ذلك على موظفي القطاعين الحكومي والخاص.وتابع: "ولصاحب العمل في المنشآت الأهلية تقديم شكوى إلى الجهات المختصة إذا تحققت أركان الجريمة المتمثلة في الركنين المادي والمعنوي المتمثل في العلم والإرادة، وسوء النية وإذا ثبتت واقعة التزوير لدى المحكمة المختصة وصدر بها حكم نهائي يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العمل دون تعويضات".