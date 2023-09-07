أمطار غزيرة وتساقط البرد جنوب مكة المكرمة

أ أ



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على أحياء جنوب مكة المكرمة.

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة وتساقط حبات البرد على أحياء جنوب مكة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد. اضافة اعلان





توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



حالة الخليج العربي



امطار جنوب #مكه على ام الراكه الان pic.twitter.com/8hG1vfJWEo — طقس الغربية (@tags_algharbiuh) September 7, 2023

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة كذلك على منطقة نجران.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.